Betlemme | israeliano accoltellato e ucciso Palestina | ultime notizie | scatta l' allarme

Betlemme - muore israeliano accoltellato : 15.37 Un israeliano di 40 anni è morto dopo essere stato accoltellato da un 17enne palestinese all'ingresso di un centro commerciale della zona di Gush Etzion, vicino a Betlemme, in Cisgiordania. Lo riferisce l'edizione online del quotidiano Haaretz. Il 17enne è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un civile e non sarebbe in pericolo di vita. L'israeliano accoltellato, che viveva nell'insediamento di Efrat, era stato trasferito allo ...