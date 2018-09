Benedetto Levi torna a parlare di Iliad e dei motivi che ne stanno decretando il successo

Affrontiamo i problemi Iliad con Benedetto Levi : in streaming con la macchina della verità : Il fatto che Iliad Italia sia riuscita a far parlare moltissimo di sé è fuori discussione. Offerta allettante e buonissimi presupposti dal punto di vista della copertura, ma come è normale che sia in queste ore sono emerse anche alcune mancanze più o meno gravi. In particolare, ieri ci siamo concentrati sui problemi riguardanti le chiamate in entrata, visto che a detta di molti si risulta non raggiungibili nonostante la presenza apparente di ...