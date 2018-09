optimaitalia

: Bella funzione in arrivo su #WhatsApp: repliche a specifici messaggi più comode - GioPao9 : Bella funzione in arrivo su #WhatsApp: repliche a specifici messaggi più comode - OptiMagazine : Bella funzione in arrivo su #WhatsApp: repliche a specifici messaggi più comode - Peter_0T : @sx_vincenzo @LeonardoCaciopp @deidesk Affermare che la funzione dell'uomo si esaurisca dopo il concepimento è una bella esagerazione. -

(Di domenica 16 settembre 2018) Le novità che emergono dalle betasono molto spesso interessantissime, ed oggi 16 settembre è possibile concentrarsi su unache potrebbe aiutare non poco gli utenti all'interno dei gruppi, nel caso in cui dovesse essere confermato l'aggiornamento per Android e iPhone di cui si parla da alcune ore a questa parte. Dopo aver analizzato le probabili emoji che potremo toccare con mano all'interno dell'app e di tutte quelle distica, infatti, stavolta tocca soffermarsi su una "feature" che potrebbe essere esclusiva della tanto popolare piattaforma.Di cosa sto parlando? A sbilanciarsi sulla questione è stato WABetaInfo, come sempre in prima linea in questo senso. Secondo la fonte, a breve sarà possibile rispondere ad uno specifico all'interno della singola conversazione ed in particolare nei gruppi con un semplice swipe verso l'esterno. Insomma, non ...