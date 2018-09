tennisworlditalia

: Becker: 'Dopo Roger Federer e Rafael Nadal, tutto sarà più duro' - fpincio : Becker: 'Dopo Roger Federer e Rafael Nadal, tutto sarà più duro' - TennisWorldit : Becker: 'Dopo Roger Federer e Rafael Nadal, tutto sarà più duro' - salfal72 : Che il Signore ti conservi ancora a lungo, o Fenomenale Donna, perché dopo te e Venus ci sarà al femminile ciò che… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Il sei volte vincitore di un torneo del Grande Slam, Boris, ritiene che nonfacile per il tennis andare avantiil ritiro delle due leggende di questo sport,. 'più' , ha ammesso il tedesco in un'intervista per El Pais. 'complicato avere lo stesso successo di queste due ...