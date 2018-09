Basket – L’Italia a Debrecen per l’Ungheria | i 12 di Sacchetti | out Burns e Tonut

Basket 3×3 - Europei 2018 : Olanda in finale - per l’Italia femminile ci sarà la sfida per il terzo posto : L’Italia femminile non riesce a cogliere la doppietta Mondiali-Europei. Alla 3×3 Europe Cup di Bucarest, le azzurre sono state sconfitte in semifinale per 20-12 da un’ottima Olanda e dovranno scendere in campo per vincere la medaglia di bronzo. La partita, per le ragazze allenate da Angela Adamoli, non ingrana mai veramente: Loyce Bettonvil fa la voce grossa nel 6-2 iniziale delle orange, mentre D’Alie da sola fa quel che ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia femminile va in semifinale travolgendo per 21-5 la Repubblica Ceca. Prossima avversaria l’Olanda : La giornata dell’Italia femminile alla 3×3 Europe Cup, che poi sono gli Europei di Basket 3×3, comincia bene. A Bucarest, le azzurre, già Campionesse del Mondo pochi mesi fa, hanno battuto con grande facilità la Repubblica Ceca, travolta da un 21-5 che lascia pochissimo spazio a interpretazioni di vario genere. Per l’Italia è il primo approdo in semifinale da quando la manifestazione è stata istituita, nel 2014. La partita ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia schianta la Polonia - successo di platino. Della Valle superstar - bene Datome - Brooks e Melli : Serviva una vittoria ed è arrivata. Una straordinaria Italia supera a Bologna la Polonia per 101-82 in una sfida importantissima nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Davvero una grande prestazione degli azzurri, che rompono anche quota 100. Un successo di diciannove punti, che può risultare decisivo anche per le prossime partite qualora dovesse risultare decisiva la differenza canestri. Amedeo Della Valle è il mattatore Della serata ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : una vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Basket - capitan Datome striglia l’Italia : “basta polemiche - vogliamo il Mondiale : Gigi Datome parla da capitano di ItalBasket mettendo fine alle polemiche degli ultimi giorni e focalizzando l’attenzione sul campo Gigi Datome prende in mano la situazione relativamente alla Nazionale italiana di Basket. Il capitano azzurro, parlando alla Gazzetta dello sport, ha deciso di mettere un freno alle polemiche degli ultimi giorni, voltando pagina e pensando solo al campo: “Casi Belinelli e Gallinari? Queste situazioni non ...

Basket - Gigi Datome : “Vinciamo e portiamo l’Italia ai Mondiali! Le polemiche sugli assenti? Si parli di chi c’è” : Questa sera l’Italia affronterà la Polonia in una partita fondamentale delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Al PalaDozza di Bologna gli azzurri vanno a caccia di una vittoria cruciale che ci permetterebbe di compiere un passo in avanti verso la Cina ma servirà una partita di grande sacrificio contro un avversario che sicuramente ci creerà qualche grattacapo. A lanciare l’urlo di battaglia è Gigi Datome che ha risposto ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : inizia la seconda fase - l’Italia parte da una buona posizione. Ma servono le vittorie… : L’ItalBasket entra in una settimana decisiva per il suo futuro. Gli azzurri avranno davanti a loro due sfide fondamentali contro Polonia (venerdì) ed Ungheria (lunedì) nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Comincia, dunque, la seconda fase, quella decisiva per centrare i tre posti che permettono di staccare il biglietto per il Giappone. Una fase che prevede un nuovo girone, ma questa volta a sei. Infatti Italia, Olanda e Croazia sono ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia cambia un elemento - convocata Arianna Zampieri per Rulli. Nel weekend si gioca : Sostituzione dell’ultimo minuto nell’Italia che nel weekend del 14-16 settembre disputerà gli Europei 2018 di Basket 3×3 femminile, nuova disciplina olimpica. Le Campionesse del Mondo, infatti, dovranno fare a meno di Giulia Rulli a causa di un problema fisico e al suo posto è stata convocata Arianna Zampieri a cui spetterà il compito di affiancare Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie e Marcella Filippi. Le azzurre ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia definitivi per la sfida alla Polonia. Si aggregano Jeff Brooks e Amedeo Della Valle : Tutto pronto per l’atteso appuntamento delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2019. La nazionale italiana è atterrata a Bologna e sarà nella città romagnola fino al 14 settembre, quando affronterà al PalaDozza la Polonia, nel primo fondamentale appuntamento di qualificazione all’appuntamento iridato del prossimo anno. Il commissario tecnico Meo Sacchetti ha praticamente sciolto le riserve, diramando la lista dei convocati per ...

Basket - Torneo di Amburgo : l’Italia chiude al terzo posto battendo la Germania. Nicolò Melli migliore degli azzurri : L’Italia chiude la Supercup di Amburgo con una vittoria. Gli azzurri hanno battuto la Germania col punteggio di 71-62, decidendo la partita a cavallo tra gli ultimi due quarti con un parziale di 15-0 (che, anche se siamo in tempo di US Open, non sono un tributo al tennis). Nel successo della Nazionale guidata da Meo Sacchetti spicca in modo netto Nicolò Melli, autore di 20 punti e 10 rimbalzi; in doppia cifra anche Pietro Aradori e Gigi ...

VTG Supercup Basket – Finale 3° e 4° posto : l’Italia affronterà la Germania di Schroder : Nella Finale 3° e 4° posto di VTG Supercup, l’Italia di coach Sacchetti affronterà la Germania del talento dei Thunder Dennis Schroder Sarà la Germania l’avversario dell’Italia nella Finale per il 3° e 4° posto alla VTG Supercup. I tedeschi hanno perso in serata contro la Turchia col punteggio di 100-79 (Schroder 32+14; Korkmaz 23). La Finale sarà invece Turchia-Repubblica Ceca (ore 20.00). Il tabellino Italia-Rep. Ceca 80-87 (15-23, ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia torna in campo da Campionessa d’Europa. Le azzurre convocate : Le Campionesse del Mondo sono pronte per tornare in campo. L’Italia di Basket 3×3 femminile, che lo scorso 12 giugno aveva conquistato il titolo iridato a Manila, parteciperà agli Europei che si disputeranno a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 settembre. Le azzurre sono state inserite nel gruppo D insieme a Belgio e Ungheria che affronteranno nella giornata d’apertura mentre il tabellone a eliminazione diretta è in programma nella ...

Basket - Torneo di Amburgo : l’Italia affronta la Repubblica Ceca nel primo test di preparazione : Inizia una settimana importantissima per l’Italia. Questo pomeriggio (ore 17.30) gli azzurri scenderanno in campo contro la Repubblica Ceca nella prima sfida del Torneo di Amburgo (o Supercup) e sarà la prima di due amichevoli, che servono a preparare al meglio le due sfide con Polonia e Ungheria, assolutamente fondamentali per centrare la qualificazione ai Mondiali 2019. Oggi il match contro la Repubblica Ceca, poi in base al risultato ...