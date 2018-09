Barbara D’Urso scende in politica Le sue ultime dichiarazioni | “Io in politica? Perché

GEMELLE LECCISO COME LE KESSLER - DOMENICA LIVE/ Barbara D’Urso parlerà anche del “triangolo” Power-Carrisi? : GEMELLE LECCISO, in studio ci sarà il confronto con le KESSLER anche loro presenti. parlerà ancora una volta di Romina Power ed Al Bano Carrisi? (DOMENICA In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:10:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso prima di Domenica Live : Domenica Live: scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e la D’Urso Tutto è pronto per la prima puntata di Domenica Live con Barbara D’Urso. Oggi, Domenica 16 settembre, riparte il contenitore di Canale 5 con la settima edizione, in diretta per cinque ore, dallo studio 11 di Cologno Monzese. Dopo i grandi ascolti della scorsa annata, la padrona di casa è pronta a sfidare un nuovo ‘nemico’. Su Rai1, infatti, ...

Barbara D’Urso - Domenica Live/ “Vincerà Mara Venier!” - poi sullo scontro con La Vita in Diretta dice… : Barbara d'Urso torna oggi, dalle 13.55 in poi con la sua Domenica Live; grandissima attesa per la sfida televisiva con l'amica Mara Venier che torna con Domenica In.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:34:00 GMT)

Belen Rodriguez sostiene Mara Venier contro Barbara d’Urso? : Barbara d’Urso: la frecciata di Belen Rodriguez che tifa per Mara Venier Belen Rodriguez ha fatto il suo in bocca al lupo a Mara Venier sui social. Oggi pomeriggio si aprirà la sfida della domenica. Mara Venier sarà al timone di Domenica In, mentre Barbara d’Urso tornerà con Domenica Live, forte degli ascolti di Pomeriggio 5 e dei successi della scorsa stagione tv. In queste ore Mara Venier continua a postare video del dietro le ...

“Mai visti”. Privacy totale per i figli di Barbara D’Urso. Ma ecco spuntare le foto : Giammauro ed Emanuele Berardi sono i figli di Barbara D’Urso. Riservatissimi e lontani dal mondo dello spettacolo, i due sono nati dalla relazione della conduttrice Mediaset con Mauro Berardi, celebre produttore cinematografico. I ‘piccoli’ di casa D’Urso non amano il gossip e lo showbiz e nella loro vita hanno seguito le loro passioni, riuscendo a crearsi una solida carriera. Il primogenito Giammauro Berardi è nato nel 1986 e fa il ...

Barbara D’Urso single? Le sue parole prima di Domenica Live : Domenica Live: Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? Barbara d’Urso sta per tornare sul piccolo schermo anche nel fine settimana con Domenica Live, il programma che l’anno scorso le ha permesso di collezionare veri e propri ascolti record. prima dell’inizio di questa nuova stagione, la bella conduttrice partenopea è stata intervistata dal settimanale Di Più. Il suo intervistatore, ovviamente, non si è ...

Barbara D’Urso parla dell’ex Berardi : “Abbiamo passato le vacanze insieme” : Barbara d’Urso intervista DiPiù: le parole sul padre dei suoi figli Mauro Berardi e su Alberto Mezzetti del Grande Fratello Altro che Alberto Mezzetti del Grande Fratello, Barbara d’Urso ha preferito passare le sue recenti e brevi vacanze estive con l’ex compagno Mauro Berardi. A rivelarlo la diretta interessata, in un’intervista concessa al settimanale Di […] L'articolo Barbara d’Urso parla dell’ex ...

“Mi girano i cog***”. Barbara D’Urso è seria. E furiosa : uno sfogo mai sentito prima : Dopo Pomeriggio Cinque, che ha avuto un inizio un po’ tiepido stando ai dati d’ascolto, sta per tornare in onda anche Domenica Live. Barbara D’Urso, regina incontrastata dei salotti tv Mediaset, è prontissima. Quest’anno, poi, la domenica pomeriggio andrà in scena una ‘sfida tra titani’: a partire dalle ore 14 del 16 settembre, infatti, Mara Venier con la sua Domenica In e, appunto, Carmelita con il suo ...

Barbara D’Urso nasconde un segreto con Malgioglio : scoppia il caso sui social : Pronta per Domenica Live, Barbarella ha postato su Instagram un video sospetto in cui balla, di sera, per strada, con...

Barbara D’Urso fa gli auguri a Mara Venier per Domenica In : Domenica In e Domenica Live al via: le parole della d’Urso per la Venier La sfida tra titani inizierà domani pomeriggio. Alle 14.00 Rai1 e Canale5 partiranno con la stagione 2018/19 rispettivamente di Domenica In e Domenica Live. Mara Venier e Barbara d’Urso si contenderanno il pubblico della Domenica. Le due signore della tv saranno infatti in onda in contemporanea, Mara Venier fino alle 17.00 circa, Barbara d’Urso fino alle ...

Pomeriggio 5 : la Marchesa e Maria Monsé fanno arrabbiare Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: la Marchesa d’Aragona e Maria Monsé litigano a Pomeriggio 5 Se siete amanti delle liti televisive, l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 fa al caso vostro. Anche se a pagarne i “danni” è stata Barbara d’Urso che non è riuscita a mostrare al pubblico ciò che aveva in serbo per loro. Ma cosa è successo durante la diretta di oggi? Maria Monsé e la Marchesa d’Aragona hanno duramente ...

Pomeriggio 5 - caos tra gli ospiti : Barbara D’Urso costretta a intervenire : Barbara d’Urso perde le staffe a Pomeriggio 5: lite tra gli ospiti Il talk-show di Barbara d’Urso regala sempre tante emozioni e colpi di scena. Anche quest’oggi, gli ospiti di Pomeriggio 5 hanno dato il meglio di sé, o forse il peggio?!? Non sta a noi dirlo. La seconda parte della trasmissione è stata dedicata […] L'articolo Pomeriggio 5, caos tra gli ospiti: Barbara d’Urso costretta a intervenire proviene da ...

Barbara D’Urso : “Renzi mi ha mandato foto del suo documentario - ce la sta mettendo tutta. Io in politica? Perché no” : “Dal set del suo documentario Renzi mi ha mandato qualche foto su Whatsapp si vede che ce la sta mettendo tutta”, a parlare è Barbara D’Urso che in un’intervista al Messaggero conferma l’intenzione di realizzare uno show con l’ex premier come aveva promesso a Domenica Live: “Matteo mi sembra un Berluconi a 40 anni, un grandissimo comunicatore. Non farà il 20% su Canale 5 (Florence, ndr) ma nei circuiti ...

Mara Venier trionfa su Barbara D’Urso. E fa pace con Cristiano Malgioglio : Domenica In non è ancora iniziata (la prima puntata andrà in onda il 16 settembre) e Mara Venier sembra aver già trionfato su Barbara D’Urso che le farà concorrenza con Domenica Live. Ma procediamo con ordine. Innanzitutto, sferrando l’ennesimo colpo a Barbarella, Mara ha finalmente fatto pace con Cristiano Malgioglio. La tensione tra i due si è trascinata per tutta l’estate ed è iniziata quando Malgioglio ha rifiutato di ...