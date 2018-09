BELEN RODRIGUEZ - FRECCIATINA A Barbara D'URSO/ "Meglio la tv pulita di Mara Venier e Domenica In" : FRECCIATINA velata per BARBARA D'URSO e la sua Domenica Live. La mittente è BELEN RODRIGUEZ, che condivide e appoggia il commento di una fan. Cos'è successo?(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:28:00 GMT)

Bobby Solo e Veronica Satti/ Barbara D'Urso ce l'ha fatta! Padre e figlia finalmente insieme (Domenica Live) : Bobby Solo e Veronica Satti, Padre e figlia sono stati riuniti dal Grande Fratello Vip. Racconteranno quanto accaduto da quando si sono rincontrati da Barbara D'Urso. (Domenica Live)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:35:00 GMT)

Barbara d’Urso - Domenica Live/ “Vincerà Mara Venier!” - poi sullo scontro con La Vita in Diretta dice… : Barbara d'Urso torna oggi, dalle 13.55 in poi con la sua Domenica Live; grandissima attesa per la sfida televisiva con l'amica Mara Venier che torna con Domenica In.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:34:00 GMT)

Gemelle Lecciso come le Kessler/ Barbara d'Urso fa rivivere il Da-da Um-pa (Domenica In) : Gemelle Lecciso, in studio ci sarà il confronto con le Kessler anche loro presenti. Parlerà ancora una volta di Romina Power ed Al Bano Carrisi? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:20:00 GMT)

Angelo Boffa/ Chi è il fidanzato italiano di Sharon Stone? Lo intervista Barbara d'Urso (Domenica Live) : Angelo Boffa, c'è grandissima curiosità per la presenza nello studio di Barbara d'Urso del fidanzato italiano della meravigliosa attrice Sharon Stone. (Domenica Live)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:20:00 GMT)

Cristiano Malgioglio / Di schiera con Barbara D'Urso "contro" Mara Venier (Domenica Live) : Cristiano Malgioglio, nella sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D'Urso sceglie di accettare l'invito a Domenica Live dove tornerà protagonista.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Barbara D'Urso a TvBlog : Quest'anno sarò Western! Sanremo arriverà e rifarò il Grande fratello : Dopo che è tornata a presidiare il pomeriggio feriale di Canale5 già da due settimane con Pomeriggio 5, oggi torna ad essere la padrona di casa del pomeriggio festivo della principale rete privata italiana con il suo Domenica Live. Ospite oggi qui di TvBlog Barbara D'Urso che risponde alle nostre domande che vertono sui suoi attuali e prossimi impegni televisivi e non solo su questo. Torni con Domenica live, novità e propositi di questa ...

Belen Rodriguez sostiene Mara Venier contro Barbara d’Urso? : Barbara d’Urso: la frecciata di Belen Rodriguez che tifa per Mara Venier Belen Rodriguez ha fatto il suo in bocca al lupo a Mara Venier sui social. Oggi pomeriggio si aprirà la sfida della domenica. Mara Venier sarà al timone di Domenica In, mentre Barbara d’Urso tornerà con Domenica Live, forte degli ascolti di Pomeriggio 5 e dei successi della scorsa stagione tv. In queste ore Mara Venier continua a postare video del dietro le ...

Gina Lollobrigida/ Mara Venier "copia" Barbara D'Urso e ospita la Lollo a Domenica In : Gina Lollobrigida, la meravigliosa attrice torna in televisione dopo essere stata protagonista nel salotto del Grande Fratello 15 per una serata. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Barbara D'URSO E ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME? / Il ritorno in tv la obbligherà alla confessione : BARBARA D'URSO e ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME? La conduttrice svela al settimanale DiPiù: "Non molla, continua a corteggiarmi". Poi parla delle vacanze con l'ex Mauro Berardi(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 00:02:00 GMT)

Vacanze vip - Barbara D'Urso : svelato il nome dell'uomo misterioso che era con lei : A legarli per sempre ci sono poi i due adorati figli che, la D'Urso lo aveva dichiarato di recente, non vogliono saperne del mondo dello spettacolo e dello showbiz che evde protagonista e sempre ...

Barbara D'URSO E ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME? / Il parere dei figli pesa : "non vogliono che..." : BARBARA D'URSO e ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME? La conduttrice svela al settimanale DiPiù: "Non molla, continua a corteggiarmi". Poi parla delle vacanze con l'ex Mauro Berardi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:40:00 GMT)

'Mai visti'. Privacy totale per i figli di Barbara D'Urso. Ma ecco spuntare le foto : È talentuosissimo." , Continua a leggere dopo la foto, Emanuele a differenza del fratello è un po' meno riservato ed infatti, la cronaca rosa ci fa sapere che per due anni è stato il fidanzato di ...

Domenica Live - Barbara D'Urso inizia con uno storico incontro tra 'gemelle' : La D'Urso si prepara alla sfida con Mara Venier e mette in campo 4 gemelle: Lecciso e Kessler si sfideranno nello storico...