Banca d' Italia è un altro tassello del Risiko di nomine europeo

La Banca d'Italia bandisce un concorso per borse di studio per giovani laureati : La Banca d'Italia ha bandito un concorso per sette borse di studio che consentano ad altrettanti giovani laureati [VIDEO]di approfondire gli studi in specifici ambiti tematici previsti per ciascuna tipologia di borsa. Le borse da assegnare sono così ripartite: tre, intitolate a Bonaldo Stringher, consentono l'approfondimento dello studio della politica economica e dell'economia politica; due invece, intitolate a Giorgio Mortara, sono destinate a ...

Bancari Italia deboli dopo dichiarazioni Salvini/Tria : I titoli di Stato tricolori vengono penalizzati dalle ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla riduzione delle tasse, e del vicepremier Matteo Salvini, sul calo dell'età ...

Bankitalia - a luglio frena il calo delle sofferenze Bancarie : Roma, 11 set., askanews, - A luglio le sofferenze delle banche sono diminuite del 20,9% su base annua, -26,2% in giugno,, per effetto di alcune operazioni di cartolarizzazione. Lo ha reso noto la ...

Vola il comparto finanziario in Italia - +3 - 49% - - seduta effervescente per Banca Intermobiliare : Teleborsa, - Preme sull'acceleratore il settore finanziario Italiano, sulla scia del calo dello spread fino a 234 punti base. Il FTSE Italia Financials ha aperto a quota 12.008,13, con un salto di 418,...

«La prima ricchezza è la protezione» Banca Generali mette al sicuro l'Italia : In prospettiva le parole del ministro dell'economia indicano una legge di bilancio orientata alla crescita nel rispetto dei vincoli. Mi aspetto che quando si allenteranno i dubbi sulla manovra si ...

Borsa italiana balza con calo rendimenti e spread - Bancari in accelerazione. FTSE MIB +1 - 16% : rendimenti e spread dei titoli di stato italiani in netto ribasso dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel fine settimana: la manovra sarà equilibrata dato che non tutto ...

Risparmio - giovani italiani non si fidano di carte di credito e conti in Banca : ... è quello di 'tracciare le status quo e identificare le aree d'intervento migliori per fornire agli adulti di domani gli strumenti più idonei per districarsi nel complesso mondo della finanza'. ...

SIOPE+ piattaforma sviluppata e gestita dalla Banca d’Italia : Si è tenuta presso la Filiale della Banca d’Italia di Catanzaro la presentazione del progetto SIOPE+, piattaforma sviluppata e gestita

Borsa italiana ancora meglio del resto d'Europa : brillano Bancari e Saipem. FTSE MIB +0 - 10% : Reuters riferisce che stamattina un portavoce del MEF ha dichiarato che il ministro dell'Economia firmerà a breve il decreto per l'estensione della garanzia pubblica Gacs sulle cartolarizzazioni di ...

Pratica forense presso la Banca d'Italia : previsto rimborso spese di 1000 euro : La Banca d'Italia ha indetto una selezione di due laureati relativa allo svolgimento della Pratica forense presso il proprio Servizio di Consulenza legale, avente sede a Roma. La Pratica forense è finalizzata alla preparazione teorica e Pratica del candidato, necessaria per poter sostenere l'esame di abilitazione forense [VIDEO]; la Pratica avra' una durata massima di dodici mesi, durante i quali i Praticanti saranno affiancati da uno o più ...

Borsa italiana migliore in Europa con calo spread e balzo Bancari. FTSE MIB +0 - 97% : Gli acquisti sui titoli di Stato italiani erano scattati già ieri pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il ...

L'assessore Brasini : 'Italian Bike Festival ha sBancato nonostante il meteo' : L'assessore allo Sport del Comune di Rimini, Gianluca Brasini , commenta con soddisfazione il bilancio di Italian Bike Festival: 'Oltre 25 mila presenze, nonostante il meteo sfavorevole: questo l'esito, molto ...

Seduta tonica per il comparto finanziario in Italia - +1 - 15% - - slancio per MedioBanca : Teleborsa, - Andamento rialzista per il settore finanziario Italiano, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha aperto a 11.444,47, in crescita ...

