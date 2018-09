Autostrade chiede ai dipendenti di donare ore di lavoro per risarcire le famiglie delle

Autostrade chiede soldi ai dipendenti per risarcire le famiglie delle vittime di Genova : Autostrade per l'Italia ha chiesto ai propri dipendenti di dare una parte del proprio stipenduio per le famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. A riportare la notizia Libero Quotidiano e La Verità.Libero scriveIn una lettera inviata a tutti i dipendenti, il responsabile delle risorse umane e industriali della società, Carlo Parisi, scrive: "Cari colleghi, coloro che volessero devolvere volontariamente il ...

Ponte di Genova - Di Maio : «Va ricostruito da azienda di Stato». Ma Toti lo chiede ad Autostrade : Il ministro: nazionalizzazione e via il segreto sulle concessioni; «Ne vedremo delle belle». L’ipotesi Fincantieri

Crollo ponte : Anac chiede atti Autostrade : ANSA, - GENOVA, 22 AGO - In relazione al Crollo di ponte Morandi a Genova, Anac ha chiesto ad Autostrade per l'Italia l'invio degli atti predisposti e necessari per la manutenzione del viadotto ...

Crollo ponte - Cantone : 'Anche lo Stato è responsabile' e chiede chiarimenti ad Autostrade sui mancati interventi : "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità . È sconvolgente", dice Cantone nell'...

Di Battista chiede al Pd sostegno nella battaglia per nazionalizzare le Autostrade : "Contrasta il 5 stelle, critica, attacca, indignati per un verbo sbagliato da Di Maio, continua a scrivere che mi sto pagando la vacanza con l'assegno di fine mandato - anche se sai che non è vero. Ma quando il 5 stelle lotta per qualcosa che conviene anche a te, sostienilo. Ne hai il dovere". Alessandro Di Battista, con un post su Facebook, si rivolge al Pd per chiedere di sostenere la proposta di nazionalizzazione delle ...

Il governo chiede 2 miliardi. Ma Autostrade dà 500 milioni : Autostrade prende tempo sulla revoca della concessione, delibera gli interventi per 500 milioni euro per far fronte alle emergenze di Genova e conferma la volontà di ricostruire il ponte sulla A10 con "risorse proprie" entro otto mesi da quando arriveranno le autorizzazioni.Si è riunito oggi il Cda di Autostrade dopo il drammatico crollo del viadotto Morandi. I Consiglio, scrive in una nota la società, "ha osservato un minuto di silenzio in ...

Il Mit chiede conto ad Autostrade - ecco la lettera : ecco la lettera inviata dal Mit, il ministero Infrastrutture e Trasporti di Danilo Toninelli, alla società Autostrade sulle inadempienze della concessione:"Si fa riferimento al disastro e agli sciagurati eventi verificatisi in data 14 agosto u.s., in dipendenza del crollo di una sezione del viadotto Polcevera localizzato sull'autostrada A10 Genova - Savona, assentito in concessione a codesta Società in forza della Convenzione di ...

Salvini chiede a Autostrade di intervenire subito "Aiuti ai familiari e stop immediato al pedaggio" : Dopo la tragedia di Genova il bersaglio è Atlantia, la società che ha come primo azionista la famiglia Benetton ed è proprietaria al 100% di Autostrade per l'Italia. Tra le polemiche e i rimpalli di ...

Di Battista chiede la nazionalizzazione delle Autostrade : 'Agite - amici miei' : La politica faccia la politica. Agisca immediatamente revocando le concessioni autostradali - chiede l'ex deputato M5s - perché è un diritto del popolo italiano essere padrone delle proprie strade, ...

Di Battista chiede la nazionalizzazione delle Autostrade : "Agite - amici miei" : "Non siamo ridicoli e basta con la propaganda. Questo è un momento drammatico dove chi parla di cambiamento ha solo una cosa da fare: far tornare nelle mani dello Stato la gestione delle autostrade". Alessandro Di Battista torna a 'dare la linea' via Facebook e chiama il popolo M5s a ricordare che "i morti non si possono piangere e basta, morirebbero due volte. I morti vanno 'onorati' con scelte ...