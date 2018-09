Auto contro moto | centauro ferito

Ponte - scontro Toninelli-Autostrade : 17.32 Nuova polemica del ministro Toninelli nei riguardi di Autostrade, dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi. "E' incredibile leggere di Autostrade che chiede ai suoi dipendenti di devolvere parte dello stipendio per risarcire le vittime di Genova. Scaricare i costi del disastro sui lavoratori è semplicemente ignobile". La replica di Autostrade non si fa attendere: si tratta di "un'iniziativa autonoma e libera dei dipendenti" e "non ...

Rabbia M5S contro Giovanni Tria per la nomina Fmi in Autonomia : Giovanni Tria finisce nuovamente sotto accusa. Il Movimento 5 Stelle è irritato per la decisione del ministro dell'Economia di procedere a una nomina molto importante senza consultarsi con i partiti di maggioranza. A dare per primo la notizia è il Fatto quotidiano, confermata all'Huffpost da fonti pentastellate.Giovanni Tria ha indicato Domenico Fanizza per l'executive board del Fondo Monetario Internazionale, al posto di ...

Perde il controllo dell'Auto e distrugge tubo del gas - strada chiusa : Grosseto, 16 settembre 2018 - Incidente nel cuore della notte a Roselle , tra Casalecci e il bivio della strada dei Laghi. Erano le 4 del mattino quando una ragazza ha perso il controllo della sua ...

Scontro in viale Signorelli ad Arezzo : 80enne alla guida ha un malore e si scontra con un'altra Auto : Incidente questa mattina in viale Signorelli ad Arezzo intorno alle 11. Un uomo di 80 anni di Arezzo ha accusato un malore mentre si trovava in auto ed è andato a sbattere contro un'altra vettura. L'...

Pd - Orlando contro Renzi : “Fuoco amico causa della nostra sconfitta? Ricostruzione Autoconsolatoria” : “Ho visto che l’interpretazione che lui dà della sconfitta è il fuoco amico. Ora, delle due l’una: o c’è stata la crisi della sinistra europea come si è detto in un primo momento o siamo stati io, Emilano e Cuperlo a far perdere le elezioni“. Queste le parole dell’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, presente alla Festa dell’Unità di Milano, ieri sera, contro Matteo Renzi. “C’è una ...

Auto contro moto nel centro abitato : tre persone in ospedale : BRINDISI - Auto contro moto in via Unione Sovietica al quartiere Bozzano a Brindisi: tre persone sono rimaste ferite, i due occupanti della moto in maniera più preoccupante. L'incidente si è ...

Lombardia : protocollo Regione-Gdf contro Auto straniere non pagano bollo : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Contrastare la circolazione di veicoli con targa estera non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Questo l'obiettivo principale del protocollo sottoscritto dal comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Piero Burla, con il presidente della

Lombardia : protocollo Regione-Gdf contro Auto straniere non pagano bollo (2) : (AdnKronos) - "La sottoscrizione di questo atto - ha detto Burla - costituisce un'ulteriore declinazione della trasversalità dell'operato della Guardia di finanza. Tende a valorizzare i risultati conseguiti nelle quotidiane attività di controllo economico del territorio, in particolare quelle finali

IgNobel 2018 - ecco i vincitori : dalle montagne russe contro i calcoli renali al metodo del francobollo - fino all’Auto-colonscopia : I riti Voodoo contro gli abusi del capufficio, i francobolli come marcatori dell’erezione notturna, le proprietà della saliva come detergente, la dimostrazione di come andare sulle montagne russe possa liberare dai calcoli renali, sono solo alcuni degli IgNobel 2018, consegnati nella notte a Boston e assegnati da 28 anni alle ricerche più improbabili del mondo dalla rivista Annals of Improbable Research (Air). Announcing the 2018 Ig Nobel ...

“C’è un morto”. Bus di studenti contro tir. Mattina d’inferno - chiusa Autostrada : Grave incidente stradale stamani sull’A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra le uscite Manerbio e Brescia Sud in direzione Brescia, dove un pullman con a bordo un gruppo di ragazzi bosniaci ha tamponato un tir. Coinvolta anche un’auto. 55 persone coinvolte di cui 16 sono rimaste ferite in condizioni non gravi: un solo codice giallo – ricoverato all’ospedale di Manerbio – e tutti verdi. Purtroppo si conta anche una vittima, l’uomo alla ...

Francia : Auto contro folla - 2 feriti : 9.35 Un uomo ha lanciato la sua automobile contro la folla, riunita davanti a un bar, questa notte all'una a Nimes, nel sud della Francia.Testimoni riferiscono che l'uomo, 32 anni, avrebbe gridato 'Allah akbar'. La polizia afferma che l'uomo non era noto per essere un radicalizzato. Dopo il tentativo di strage, l'uomo ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dai cittadini.La Procura rende noto che l'aspirante omicida sarebbe ora ricoverato in ...

Morbegno - scontro con un'Auto : motociclista ferito : Ha provato a guidare la moto di un amico, ma il suo giro non è durato molto. Dopo poco più di cento metri si è scontrato con un'auto. Mercoledì poco dopo le 20.30, il personale del 118 è intervenuto a ...

Agugliano - Auto fuori controllo : il guardrail trapassa l'abitacolo : Nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Agugliano , Ancona, nei pressi della Chiusa per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una signora alla guida di una ...