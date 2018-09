Aurora Ramazzotti | la vergogna per una foto | pioggia di insulti per lei | mamma Michelle

Albano e Cristel Carrisi a Verissimo. Emozioni e lacrime. La giovane ha lasciato il mondo della musica a causa degli haters e fa il tifo per Aurora Ramazzotti : La figlia di Albano e Romina, Cristel Carrisi a Verissimo: le parole su Aurora Ramazzotti A due anni dall’ultima esperienza in Rai come conduttrice, Cristel Carrisi è tornata in tv. La figlia di Albano e Romina è stata ospite della prima puntata di Verissimo. Con lei pure il padre cantante, felice di essere diventato nonno. Negli ultimi due anni Cristel si è infatti sposata con il fidanzato storico Davor Luksic ed è diventata mamma del piccolo ...

Cristel Carrisi piange a Verissimo e poi svela : “Tifo Aurora Ramazzotti” : La figlia di Albano e Romina, Cristel Carrisi a Verissimo: le parole su Aurora Ramazzotti A due anni dall’ultima esperienza in Rai come conduttrice, Cristel Carrisi è tornata in tv. La figlia di Albano e Romina è stata ospite della prima puntata di Verissimo. Con lei pure il padre cantante, felice di essere diventato nonno. […] L'articolo Cristel Carrisi piange a Verissimo e poi svela: “Tifo Aurora Ramazzotti” proviene da ...

Eros su Aurora Ramazzotti : “Ha la simpatia e la serietà di Michelle” : Simpatica come mamma Michelle e forte come papà Eros: a descrivere così Aurora Ramazzotti è proprio il celebre cantante e padre. Da sempre allergico alle interviste e molto riservato, l’interprete di Fuoco nel fuoco ha parlato a cuore aperto di sua figlia. Aurora sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, forte del successo di Vuoi Scommettere? in coppia con la Hunziker. Dopo l’addio al daily di X Factor, in cui è stata ...

Eros Ramazzotti : "Aurora ha la serietà e simpatia di sua madre Michelle" : Nella lunga intervista, rilasciata, questa settimana, a Vanity Fair, Eros Ramazzotti, ha dedicato, a lungo, qualche pensiero alle donne della sua vita, in primis, l'adoratissima figlia Aurora che ha seguito, da vicino, durante tutto il suo percorso, in continua ascesa, nel mondo dello spettacolo: Lei è tosta, è una testa d’ariete pazzesca, se vuole arrivare a fare una cosa ci arriva. Ha la simpatia e la serietà di sua madre e la tenacia ...

Aurora Ramazzotti diventa modella per Trussardi : “Per me vuol dire famiglia” : Aurora Ramazzotti diventa modella per Trussardi e posta i primi scatti della campagna pubblicitaria su Instagram. Dopo aver trionfato in televisione con Vuoi Scommettere? insieme a mamma Michelle Hunziker, la figlia di Eros è stata ingaggiata da Tomaso Trussardi per la nuova campagna della celebre casa di moda. La 21enne ha posato per una serie di scatti, annunciando la collaborazione con un post su Instagram. Le foto in bianco e nero sono state ...

Aurora Ramazzotti bloccata sul Frecciarossa : «Trenitalia - basta ritardi disumani» : Anche Aurora Ramazzotti in trappola su una Freccia Rossa in questa giornata da dimenticare per i viaggiatori. Sulle sue Stories di Instagram la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha postato...

VIDEO | Aurora Ramazzotti bloccata sul treno : “Ritardi disumani - è una vergogna” : Su Instagram lo sfogo della figlia di Eros e Michelle Hunziker che viaggiava su uno dei treni che ieri sono arrivati a...

Aurora Ramazzotti bloccata sui binari : 'Trenitalia - basta con questi ritardi disumani' : Anche Aurora Ramazzotti in trappola su una Fraccia Rossa in questa giornata da dimenticare per i viaggiatori. Sulle sue Stories di Instagram la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha postato un'...

Aurora Ramazzotti e il mistero della sostituzione a XFactor : ecco cosa è successo : Dopo due anni al timone del daily di XFactor Aurora Ramazzotti non è stata riconfermata. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti infatti è stata sostituita nel programma dal duo pop Benji & ...

Aurora Ramazzotti - bomba Dagospia : 'Perché non è stata confermata a X Factor'. C'entra mamma Michelle Hunziker : Perché Aurora Ramazzotti non è stata riconfermata a X Factor ? È Dagospia a fornire un gustoso retroscena: 'Quando la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti era stata scelta faceva parte della ...

X Factor 2018 - Benji e Fede sono i nuovi conduttori del Daily al posto di Aurora Ramazzotti : “Siamo molto carichi” : Il caso Asia Argento, l’arrivo di un nuovo giudice, il matrimonio di Fedez: i protagonisti della nuova edizione di X Factor continuano a occupare da giorni la scena mediatica. La dodicesima stagione, il cui debutto è fissato per questa sera 6 settembre, presenterà una novità che riguarderà anche la conduzione della striscia quotidiana affidata a sorpresa a Benji e Fede, il duo di cantanti al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Stiamo ...

Aurora Ramazzotti fuori da X Factor : Benji e Fede al suo posto : Aurora Ramazzotti non condurrà il Daily di X Factor, al suo posto arriveranno Benji e Fede. Per tre stagioni consecutive la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aveva condotto la striscia quotidiana in onda su Sky, raccontando le avventure dei concorrenti. Per la nuova edizione dello show però la produzione ha deciso di sostituirla con due nuovi conduttori. Si tratta dei cantanti Benji e Fede, che in soli tre anni hanno scalato le ...

X Factor - Benji e Fede condurranno il Daily al posto di Aurora Ramazzotti : Cambio di guardia per il Daily di X Factor 12. Da venerdì 19 ottobre 2018 il daytime non sarà più condotto da Aurora Ramazzotti ma dal duo pop, Benji & Fede. Ad attendere i ragazzi selezionati dai ...

X Factor - Aurora Ramazzotti perde il "Daily" : il suo posto va a due cantanti : La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti lascia il talent. La produzione di X Factor 12 ha scelto Benji e Fede