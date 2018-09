Atletica | record per Kipchoge e Hassan

Atletica - RECORD DEL MONDO : Kevin Mayer firma l’impresa - il Messia del Decathlon! Crolla il primato di Eaton : Domenica 16 settembre entrerà nella storia dell’ Atletica leggera e passerà alla leggenda come la giornata dei primati. Dopo il RECORD del MONDO nella Maratona firma to da Eliu Kipchoge a Berlino, Kevin Mayer si consacra realizzando il RECORD del MONDO del decathlon a Talence (Francia). Impresa mastodontica del francese che è riuscito a fare meglio della prestazione monstre confezionata dal fuoriclasse Ashton Eaton ai Mondiali di Pechino ...

Atletica – Oliveri da record - il lanciatore segna il primato nazionale juniores : Il giovane lanciatore marchigiano Giorgio Olivieri a San Benedetto del Tronto arriva a 77,21 e si prende il primato nazionale di categoria Giorgio Olivieri è il nuovo primatista italiano junior di lancio del martello. Oggi l’ancora 17enne marchigiano in occasione dei campionati regionali di categoria a San Benedetto del Tronto (AP) ha spedito il suo attrezzo da 6kg a 77,21 al terzo lancio, dopo aver esordito con il personale a 76,25. ...

Atletica – Décastar di Talence - Mayer segna il record mondiale di punti : Il 26enne francese, Kevin Mayer , con il primato del mondo a Talence è il nuovo superman delle prove multiple Una giornata storica per l’ Atletica , con due record mondiali di grande valore. Dopo la maratona a Berlino, dove il keniano Eliud Kipchoge è diventato il primo uomo sotto le due ore e due minuti (2h01:39), anche quello del decathlon. Protagonista il francese Kevin Mayer che ha realizzato il nuovo limite con 9126 punti al Décastar ...

Atletica - continua la giornata dei record : l’olandese Hassan riscrive il primato della mezza maratona femminile : L’olandese conquista la vittoria a Copenaghen in 1h05:15, prendendosi dunque il primato della mezza maratona femminile Oggi è davvero una giornata da guinness sulle strade del Vecchio Continente. Dopo il sensazionale record del mondo di maratona , 2h01:39 corso dall’olimpionico Eliud Kipchoge a Berlino, cade anche il primato europeo femminile di mezza maratona a Copenhagen. Autrice dell’impresa è l’olandese ...

Atletica – Maratona Berlino : vittoria e nuovo record mondiale per Kipchoge : Kipchoge trionfa a Berlino con un nuovo record del mondo: il keniano si impone in 2h01”39”, sbriciolato il precedente primato del connazionale Kimetto Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo record del mondo nella Maratona vincendo a Berlino con il tempo di 2h01’39”. Il 33enne keniano ha migliorato di oltre un minuto il precedente primato mondiale (2h02’57”) fatto segnare dal suo connazionale Dennis Kimetto ...

Atletica - RECORD DEL MONDO! Eliud Kipchoge strepitoso - alla Maratona di Berlino riscrive la storia : corro sotto le 2h02' : Eliud Kipchoge ha confezionato l’impresa e ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato: il keniano aveva annunciato che alla Maratona di Berlino sarebbe andato alla caccia del RECORD del Mondo, non si è tirato indietro e ha mantenuto la promessa. Il quasi 34enne (spegnerà le candeline il prossimo 5 novembre) ha demolito il precedente primato e ha stampato un esorbitante 2h01:39, primo uomo a scendere sotto i 122 minuti di gara, ...

Atletica – Salto con l’asta - Claudio Stecchi firma il suo nuovo record personale a Linz : L’atleta delle Fiamme Gialle diventa il sesto italiano di sempre nella sua specialità, salendo fino a 5.67 Sette centesimi di progresso per migliorarsi dopo sei anni. L’astista azzurro Claudio Stecchi firma il record personale con 5,67 a Linz, in Austria, e diventa il sesto italiano di sempre nella specialità. Per il 26enne fiorentino delle Fiamme Gialle, finalista ai recenti Europei di Berlino, la soddisfazione arriva subito con il ...