Atletica | RECORD DEL MONDO! Eliud Kipchoge strepitoso | alla Maratona di Berlino riscrive

Atletica - maratona Berlino - record del mondo per Kipchoge : 2h01'40'! : Eliud Kipchoge, 33 anni, scrive un capitolo nuovo ed esaltante nella storia della maratona. A Berlino il keniano si è imposto in 2h 01'40", battendo il primato precedente di 2 ore 2 minuti e 57 ...

Atletica : live della Berlin Marathon con possibile attacco al record del mondo : Foto Getty Images© scelta da SuperNews Alle ore 9.15 è partita la Berlin Marathon, nella quale si attaccherà il record mondiale di maratona che appartiene con 2.02.57 al keniano Denis Kimetto. 10° km: ...

Atletica – Salto con l’asta - Claudio Stecchi firma il suo nuovo record personale a Linz : L’atleta delle Fiamme Gialle diventa il sesto italiano di sempre nella sua specialità, salendo fino a 5.67 Sette centesimi di progresso per migliorarsi dopo sei anni. L’astista azzurro Claudio Stecchi firma il record personale con 5,67 a Linz, in Austria, e diventa il sesto italiano di sempre nella specialità. Per il 26enne fiorentino delle Fiamme Gialle, finalista ai recenti Europei di Berlino, la soddisfazione arriva subito con il ...

Atletica – Mennea Day : domani l’anniversario dell’impresa del mito - 200 metri nel giorno del record : domani è il Mennea Day: 200 metri nel giorno del record Il 12 settembre è e sarà per sempre una data indimenticabile per l’Atletica italiana. L’anniversario dell’impresa del mito Pietro Mennea, record del mondo dei 200 metri a Città del Messico, è un giorno speciale per lo sport azzurro. Quel 19.72, corso alle Universiadi del 1979, è ancora il primato d’Italia e d’Europa del mezzo giro di pista. A cinque anni ...

Atletica - Meeting Padova 2018 : Shubenkov e Lasitskene vincono da star - Dibaba niente record. Re batte Galvan - Trost in crisi : Il 32° Meeting Internazionale Città di Padova ha inaugurato il rinnovato Stadio Colbachini della città veneta, il tradizionale Meeting di fine stagione ha regalato tante emozioni ai molti spettatori presenti sugli spalti. Spicca soprattutto la prestazione del russo Sergey Shubenkov che ha corso un ottimo 13.09 sui 100 metri ostacoli: il primatista mondiale stagionale (12.92), argento ai recenti Europei, ha vinto agevolmente la gara in cui ...

Atletica - English Gardner eguaglia il record del Palio della Quercia sui 100m : Ho avuto bisogno di tempo per recuperare dalle fatiche di Berlino Tamberi terzo con 2.26m nel salto in alto Il pubblico di Rovereto ha sostenuto il campione del mondo indoor di Portland 2016 ...

Atletica - Europei paralimpici 2018 : Italia in festa. Oney Tapia da record del mondo - Caironi si tinge d’oro! : Grande giornata per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica paralimpica che si stanno disputando a Berlino (Germania). Oney Tapia non delude le aspettative e domina il lancio del disco F11 firmando addirittura il nuovo record del mondo. L’italo-cubano spedisce l’attrezzo a 46.07 metri, migliorando il precedente primato di 45.65 che aveva siglato ad aprile. Il 42enne, argento alle Paralimpiadi di Rio 2016, conferma il titolo ...

Atletica - Europei 2018 : le finali di oggi. Wlodarczyk da record - lotta Lavillenie-Duplantis - battaglie nel fondo - show staffette e maratone : Oggi si concludono gli Europei 2018 di Atletica leggera. A Berlino si assegnano ben dieci titoli, diamo uno sguardo alle dieci finali che concluderanno il programma della rassegna continentale. MARATONA (MASCHILE) – Clicca qui per la presentazione dettagliata. MARATONA (FEMMINILE) – Clicca qui per la presentazione dettagliata. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armand Duplantis vuole consacrarsi ad appena 18 anni: dopo ...

Atletica - Europei 2018 : Elena Vallortigara da medaglia. E se arrivasse il record italiano…. : Elena Vallortigara sarà la donna in più per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma tra un paio di settimane a Berlino. Fino a pochi mesi fa nessuno si aspettava che questa ragazza veneta potesse rappresentare una carta da medaglia per il Bel Paese durante la rassegna continentale, sembrava essere uscita dai radar dopo un’ottima carriera giovanile culminata con il terzo posto ai Mondiali juniores e youth tra 2007 ...

Atletica - Sara Simeoni ed Antonietta Di Martino celebrano Elena Vallortigara : “Presto il record” : L’Atletica di casa nostra celebra Elena Vallortigara: la saltatrice in alto azzurra ha superato i 2.02 metri, migliorando di ben sei centimetri il suo personale. A “La Gazzetta dello Sport” hanno parlato Sara Simeoni ed Antonietta Di Martino, le due donne che hanno segnato la storia italiana della specialità. Alla Rosea la prima a celebrare l’azzurra è stata Sara Simeoni, prima italiana a varcare la fatidica soglia dei 2 ...

Atletica : la kenyana Chepkoech nuovo record mondiale 3.000 siepi : La kenyana Beatrice Chepkoech ha stabilito il nuovo primato mondiale femminile nei 3.000 siepi al meeting Diamond League di Monaco. La ventisettenne Chepkoech ha corso il 8 minuti 44 secondo e 32 decimi. Con questa prestazione, Chepkoech ha peraltro migliorato di oltre 15 secondi il suo personale primato.