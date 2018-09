Atletica – Décastar di Talence | Mayer segna il record mondiale di punti

sportfair

: Mayer decastar: record mondiale, 9126 punti Una giornata storica per l’atletica, con due record mondiali di grande… - angelnolimits : Mayer decastar: record mondiale, 9126 punti Una giornata storica per l’atletica, con due record mondiali di grande… - MickaelPinta : RT @Gazzetta_it: Superman #Mayer: record del mondo del decathlon a 9126 punti: 81 in più di @ashtonjeaton #decastar @abuongi - Gazzetta_it : Superman #Mayer: record del mondo del decathlon a 9126 punti: 81 in più di @ashtonjeaton #decastar @abuongi… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Il 26enne francese, Kevin, con il primato del mondo a Talence è il nuovo superman delle prove multiple Una giornata storica per l’, con duemondiali di grande valore. Dopo la maratona a Berlino, dove il keniano Eliud Kipchoge è diventato il primo uomo sotto le due ore e due minuti (2h01:39), anche quello del decathlon. Protagonista il francese Kevinche ha realizzato il nuovo limite con 9126al, davanti al pubblico di casa, al termine delle dieci prove nell’arco del weekend superando di 81 lunghezze i 9045 dello statunitense Ashton Eaton tre anni fa ai Mondiali di Pechino (28-29 agosto 2015). È il terzo di sempre ad andare oltre la barriera dei 9000, caduta nel 2001 per merito del ceco Roman Sebrle (9026), e quindi iltorna nel vecchio continente. Non poteva esserci miglior riscatto per il 26enne campione iridato in ...