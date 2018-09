Asus Zenfone 5Z l’aggiornamento Android Pie è molto vicino?

Si avvicina il rilascio di Android 9 Pie per Asus Zenfone 5Z e POCOPHONE F1 : ASUS ZenFone 5Z potrebbe presto ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie, come sembra confermare un benchmark eseguito su Geekbench. L'articolo Si avvicina il rilascio di Android 9 Pie per ASUS ZenFone 5Z e POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

Asus lancia il concorso #DialettatiEVinci con in palio ZenFone Max Pro (M1) : ASUS lancia un nuovo simpatico concorso a premi con in palio 20 ASUS ZenFone Max Pro (M1): per partecipare a #DialettatiEVinci basta rispondere a una domanda in dialetto!

DialettatiEVinci - il concorso a premi per vincere Asus Zenfone Max Pro M1 : Cernusco sul Naviglio, 14 settembre 2018. “Cosa faresti con una batteria che dura fino a due giorni?”: è questa la domanda a cui tutti i partecipanti al concorso #DialettatiEVinci dovranno rispondere per vincere uno ZenFone Max Pro M1 di ASUS, lo smartphone che, con la sua batteria da 5000 mAh, garantisce incredibili performance: fino 42 ore di conversazione, 28 ore di navigazione su browser in Wi-Fi, 20 ore di riproduzione video ...

Inatteso regalo per Asus Zenfone 3 Max : dal 6 settembre aggiornamento Oreo 8.1 : Abbiamo dovuto attendere moltissimo per toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, forse più a lungo del previsto, ma il tanto diffuso Asus ZenFone 3 Max sarà allo stesso tempo il modello in grado di aprire le porte alla versione 8.1 dell'OS di Google all'interno di questa famiglia, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 6 settembre. Dopo la svolta di fine luglio, quando vi abbiamo ...

Costo totale per la fotocamera sostitutiva dell’Asus Zenfone 3 : alternative all’Assistenza : Occorre assolutamente un punto della situazione per quanto riguarda gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 e che, come vi riportiamo da diversi mesi a questa parte, hanno dovuto fare i conti coi problemi di messa a fuoco della fotocamera. Ormai è noto che non si tratti di un problema software, al punto che è inutile attendere un aggiornamento ufficiale per provare a mettersi alle spalle un'anomalia del genere. Al contrario, la strada ...

Alone giallo per gli Asus Zenfone 3 : come funziona l’assistenza e cosa aspettarsi : Stanno aumentando in modo preoccupante le segnalazioni da parte degli utenti che in queste settimane stanno riscontrando problemi con il proprio Asus ZenFone 3, in merito all'apparizione di un Alone giallo nella zona superiore dello schermo. Si tratta di un aggiornamento andato male o di un difetto strutturale che richiede necessariamente l'invio del dispositivo in assistenza? Questa la prima domanda che si pongono gli utenti e che per forza di ...

Asus Zenfone Max Pro M1 e Lenovo Yoga Tab 3 Plus ricevono la LineageOS 15.1 ufficiale : Ricordiamo che la LineageOS 15.1 è basata su Android 8.1 Oreo, mentre per la LineageOS 16 sviluppata su Android 9 Pie ci sarà da attendere un po'

Asus Zenfone Max Pro M1 : Prezzi - Uscita - Disponibilità In Italia : Ecco prezzo e Disponibilità di ASUS ZenFone Max Pro M1 in Italia. Quanto costa ASUS ZenFone Max Pro M1? Prezzo ZenFone Max Pro M1 in Italia. ZenFone Max Pro M1 Uscita in Italia ASUS ZenFone Max Pro M1 in Italia a partire da 199 euro ASUS ZenFone Max Pro (M1) arriva in Italia: offre Android stock (aggiornamenti veloci […]

Asus Zenfone Max Pro M1 arriva in Italia : Android stock e batteria da 5000 mAh a 199 euro : ASUS Zenfone Max Pro M1 è in arrivo in Italia in questi giorni ed offre una enorme batteria da 5000 mAh e un software basato su Android stock.

Asus Zenfone 5Z e Honor View 10 si aggiornano con tante novità : Aggiornamenti in arrivo per ASUS ZenFone 5Z e Honor View 10. Se per il primo il nuovo update apporta un mucchio di miglioramenti alla fotocamera, ma non solo, per il secondo l'aggiornamento è meno corposo ma tuttavia efficace grazie alle nuove patch di sicurezza, ad alcune correzioni e a varie novità interessanti.

Boom di segnalazioni per Asus Zenfone 3 sui tempi di ricarica : quali le cause e le soluzioni? : Si sta diffondendo a macchia d'olio un problema anomalo per quanto riguarda le diverse versioni dell'Asus ZenFone 3 in commercio, in riferimento anche ai modelli Zoom e Max per intenderci. Pur confermando un trend positivo in merito all'autonomia, esattamente come vi avevamo riportato pochi giorni fa su queste pagine, oggi 22 agosto diventa impossibile non prendere in esame alcune segnalazioni che potrebbero far scattare l'allarme ai tecnici del ...

Su Asus Shop gli smartphone della gamma ZenFone 5 a partire da 299 euro : Dal sito ASUS Shop arriva una nuova interessante promozione che riguarda gli smartphone della gamma ASUS ZenFone 5. Ecco tutti i dettagli

Iniziano i porting per Android Pie : disponibile per Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 Pro e Asus Zenfone Max Pro M1 : Dopo il rilascio dei sorgenti AOSP , il mondo del modding si è attivato per portare il nuovo Android Pie sul maggior numero di dispositivi e nel minor tempo possibile. Alcuni tra i primi smartphone a poter già vantare il supporto non ...