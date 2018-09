Astaldi | Condotte e Trevi Costruzioni | autunno caldo dei big

affaritaliani

(Di domenica 16 settembre 2018) Il settorefatica a lasciarsi la crisi alle spalle. Lo scrive l’Anci, ma lo testimoniano anche l’andamento dei titoli del comparto a Piazza Affari. Se Salini-Impregilo pur aumentando fatturato, margini e utili ha visto il titolo perdere il 27% nell’ultimo anno,è sempre più a rischio fallimento e perde l’80% sui 12 mesi, mentre anche(-58% sull’anno) potrebbe dover elaborare rapidamente un “piano B” per non fare la fine di, terzo maggior gruppo del settore (non quotata) che ad agosto ha visto la nomina dei commissari straordinari, impegnati ora a far ripartire i cantieri e sbloccare la liquidità dopo mesi di stallo Segui su affaritaliani.it