Il nuovo battibecco a distanza tra Salvini e Asselborn : "Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta" e lo scontro verbale alla ministeriale Ue di Vienna è stata "una provocazione calcolata": lo ha affermato il ministro degli Esteri lussemburghese, Jean Asselborn, intervistato al sito dello Spiegel. Asselborn ha lamentato che non era al corrente che il dibattito fosse trasmesso in diretta. Se si trasmettono questo tipo di riunioni, ha lamentato, ...

Asselborn e Salvini - nuovo scontro frontale | "Usi metodi fascisti" - "Prenditi i migranti" : Jean Asselborn, in riferimento al video del botta e risposta con il vicepremier italiano sul tema migranti, parla di "provocazione calcolata: i collaboratori del vicepremier italiano - dice a Spiegel.de - si piazzano nelle sale inposizioni strategiche e riprendono sistematicamente tutto quelloche dice Salvini".

Salvini a Asselborn : io rispetto regole : 13.38 "Ma dico io, che problemi hanno in Lussemburgo? Nessun fascismo, soltanto rispetto delle regole. Se gli piacciono tanto gli immigrati che li accolga tutti in Lussemburgo, in Italia ne abbiamo già accolti anche troppi". Così il ministro dell'Interno, Salvini, replica, su Twitter, al collega lussemburghese Asselborn che lo accusa di usare "metodi e toni dei fascisti" sui migranti.

Salvini : nessun fascismo solo regole - che problemi ha Asselborn? : "Ma dico io, che problemi hanno in Lussemburgo? nessun fascismo, soltanto rispetto delle regole. Se gli piacciono tanto gli immigrati che li accolga tutti in Lussemburgo, in Italia ne abbiamo già accolti anche troppi. Buona domenica a tutti, cin cin". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica, su Twitter, alle nuove critiche del collega lussemburghese Jean Asselborn.

"Usa metodi e toni fascisti". Jean Asselborn accusa Matteo Salvini di "provocazione calcolata" : "Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta". Lo afferma il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn a Spiegel.de in riferimento al video del botta e risposta sul tema migranti. Secondo Asselborn, "si è trattato di una provocazione calcolata". Il video - dice al portale online del settimanale tedesco - è stato fatto "a sua insaputa". Se vengono ripresi incontri di ministri Ue oppure addirittura di capi di ...

