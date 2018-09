Asselborn-Salvini | la lite continua Il ministro del Lussemburgo | ' Usa toni e metodi

Lussemburgo - il ministro Asselborn : «Salvini usa toni e metodi fascisti - quel video non andava girato» : Lo scontro dei giorni scorsi a Vienna non è dimenticato, anzi. «Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta». Il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn va all'attacco in una ...

Salvini contro Asselborn/ Video - chi è il ministro del Lussemburgo del "merde alors" ossessionato da Orban : Vienna, lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello scontro(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:21:00 GMT)

Chi è Jean Asselborn - il ministro che ha attaccato Salvini - considerato strano anche in patria : E' uno tenace, Jean Asselborn. E' tenace nel mantenere la guida della diplomazia lussemburghese (è ministro degli Esteri dal 2004); è un tenace sportivo (è appassionato di ciclismo e a 69 anni ha affrontato più volte il leggendario Mont Ventoux oltre a farsi 2.000 chilometri in giro per la Francia) ed è un tenace anti-populista. L'ultima occasione per dimostrarlo è stato lo ...

Salvini e la lite con Asselborn : 'Io e Orban governeremo l'Europa' : Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, durante la conferenza a Vienna sulle migrazioni, si scaglia più volte contro Matteo Salvini. Dissente dalla linea del ministro italiano sui ...

Asselborn contro Salvini : 'Tanti di voi in Lussemburgo per avere soldi per i vostri figli' : Paese che vai, nemici che trovi. 'Molto onore' direbbe Matteo Salvini, tanto per ricordare un post social che aveva causato parecchie polemiche tempo addietro. In questo caso il 'nemico' è nuovo, ma fa parte di quell'Unione Europea che il ministro dell'Interno ha gettato da tempo nel calderone dei 'problemi per gli italiani'. Dunque anche la Conferenza sulle migrazioni che si tiene a Vienna diventa oggetto di scontro e non potrebbe essere ...

Asselborn vs Salvini - scontro sui migranti a Vienna/ Video - "Ministro del Lussemburgo è stato volgare" : Vienna, lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il Ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello scontro(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 00:18:00 GMT)