Asselborn e il video messo online ' Salvini usa metodi fascisti' La replica ' Se gli

Lussemburgo - il ministro Asselborn : «Salvini usa toni e metodi fascisti - quel video non andava girato» : Lo scontro dei giorni scorsi a Vienna non è dimenticato, anzi. «Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta». Il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn va all'attacco in una ...

