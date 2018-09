Assegnati i premi intitolati a Gregorio Napoli

Dalle montagne russe contro i calcoli renali al cannibalismo che non conviene : Assegnati i premi IgNobel 2018 : I premi più pazzi della scienza sono stati consegnati durante la cerimonia che ha avuto luogo al Sanders Theatre...

Ig Nobel 2018 - Assegnati i premi più pazzi della scienza : La cerimonia, organizzata dalla rivista scientifica "Annals of improbable research", omaggia le ricerche inquadrandole in 10 diverse categorie che vanno dalla biologia all'economia per passare alla ...