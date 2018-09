Ascolti TV | Sabato 15 settembre 2018 Baglioni all’Arena sigla il 23% Verissimo parte

davidemaggio

(Di domenica 16 settembre 2018) ClaudioSu Rai1 Claudio– Al Centro ha conquistato 3.599.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Un Boss in Salotto ha raccolto davanti al video 1.886.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 l’incontro dei Campionati Mondialidi Pallavolo Maschile Italia-Argentina ha interessato 2.058.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Cattivissimo Me ha intrattenuto 1.015.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Silence ha raccolto davanti al video 629.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 The Transporter totalizza un a.m. di 767.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 342.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 I Delitti del BarLume ha raccolto 262.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove L’Ispettore Barnaby ha raccolto 189.000 spettatori e l’1% di share. Su Rai Premium la ...