Arrestato spacciatore dai carabinieri

Milano - droga tra un taglio e una messa in piega : Arrestato il parrucchiere spacciatore : Sequestrati 47 grammi di cocaina, 6mila euro in contanti, 185 grammi di hashish, bilancini e materiale per tagliare la droga

Spacciatore 'pendolare' schiaccia pisolino in A1 : scoperto e Arrestato dalla Polstrada : Stava trasportando droga in A1 quando ha pensato di schiacciare un pisolino. Gli agenti della Polizia Stradale di Arezzo lo hanno trovato addormentato nell'area di servizio di Badia al Pino a Bordo di ...

Spacciatore irregolare pesta i carabinieri che lo hanno Arrestato : le foto choc dalla caserma di Mestre : ... irregolare sul territorio italiano" è il messaggio di solidarietà di Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia della Lega ed ex sindaco di Padova.

Notte di musica - balli e cocaina : Arrestato spacciatore nella movida di Capri : Arresto show in una nota taverna di Capri. Nel corso di un controllo notturno, gli agenti del commissariato di Capri hanno stretto le manette ai polsi di Alfonso Cioffi, napoletano, 34 anni,...

Spacciatore incallito Arrestato dalla polizia in Piazza IV Novembre. Lo stupefacente nascosto in una protesi. Il covo a Ponte Felcino : UWEB, Perugia. Spesso, la sua condizione di persona diversamente abile, vistosamente claudicante a causa di una protesi ad una gamba, lo ha favorito nel condurre una fiorente attività di spaccio, ...

La cocaina nel vaso dei fiori : Arrestato lo spacciatore della camorra : In manette lo spacciatore del clan. Con l'accusa di detenzione di stupefacente a fini di spaccio, i carabinieri della stazione di Ottaviano hanno arrestato Antonio Sabbatino, 62enne legato al clan ...

Giovane spacciatore Arrestato tre volte in un anno : Finisce in carcere per la terza volta un nigeriano di 27 anni già fermato a Montemurlo ed Empoli mentre vendeva eroina

Vigevano - vendeva cocaina in casa : Arrestato spacciatore tunisino / VIDEO : Vigevano , Pavia, , 1 agosto 2018 - Un cittadino tunisino di 34 anni , regolare e con precedenti, è stato arrestato venerdì 27 luglio dalla polizia a Vigevano per spaccio di cocaina dopo un'indagine ...

Blitz in casa dello spacciatore - Arrestato 32enne carrarese : Carrara - Pedinato, osservato e controllato per diverso tempo. Si tratta di un 32enne di Carrara arrestato dalla polizia di Carrara per uso e spaccio di droga. È successo a Fossone, frazione del ...

Bologna - Arrestato uno spacciatore di eroina : ha 18 anni : Bologna - arrestato ieri sera uno spacciatore di eroina di 18 anni. I carabinieri lo hanno notato fra via del lavoro e via San Donato, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un locale. ...

Spacciatore Arrestato in piazza Senia a Vittoria : grazie all'App Youpol : La Polizia di Stato arresta Spacciatore in piazza Senia a Vittoria grazie ad una segnalazione tramite l’App Youpol”.

SPACCIATORE DI COCAINA Arrestato A FERRO DI CAVALLO : PERUGIA Poco prima della mezzanotte del 9 luglio u.s., gli Agenti delle Volanti hanno tratto in arresto un venticinquenne albanese, già noto alle Forze di Polizia, per spaccio di COCAINA. Dopo alcune ...