Armati di pistola nel centro scommesse | arraffano mille e 500 euro | caccia alla banda

Lecce - rapinatori Armati di pistola assaltano l'Eurospin di Guagnano : Attimi di vero terrore all'Eurospin di Guagnano, cittadina dell'hinterland Leccese. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, due malviventi [VIDEO] intorno a mezzogiorno di oggi hanno fatto irruzione nel discount e, pistola in pugno, hanno costretto i cassieri a consegnare loro il denaro. Si tratta del terzo caso di rapina nella zona in pochi giorni. rapinatori in sella ad uno scooter Il supermercato preso di mira si trova sulla statale ...