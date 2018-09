Arisa in lacrime per l' ex fidanzato | È stato un quadro disegnato da Dio

ilgiornale

(Di domenica 16 settembre 2018) "Se sono felice? Abbastanza, e questo a me basta. Non sono una da picchi. A differenza di quello che si può dire di me, mi piace la vita regolare.Mi piace un casino la disciplina, infatti dovevo fare il militare".si confessa nella puntata di La mia passione. La cantante si è commossa parlando dei suoi genitori e dell'exGiuseppe Anastasi. Su quest'ultimo ha detto con leagli occhi: "Ho vissuto un amore eccezionale. Èamaro e dolce, difficile ma assolutamente unda Dio. Dopo che vivi una storia così poi basta, indirizzi l'amore verso luoghi diversi. L'amore a volte può essere cannibale e io non ne ho voglia".E sul rapporto professionale, visto che Anastasi è uno degli autori più apprezzati nel panorama musicale italiano, ha detto: "A lui serviva una voce, a me delle canzoni. Detto così è brutto, ma ci siamo fatti del bene. Professionalmente è uno illuminato, ha un modo di scrivere popolare e ultraterreno sotto certi aspetti."