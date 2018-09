Antonio Carrizzo ne La vita promessa | chi è?

ilnotiziangolo

(Di domenica 16 settembre 2018)è il ribelle de La, la fiction diretta da Ricky Tognazzi che illuminerà l’Italia e l’America degli anni Venti. Chi è? Lo conosceremo dal 16 settembre su Rai 1 grazie al volto di Giuseppe Spata: è uno dei figli di Carmela e molto diverso dalla madre. Diventerà anche per questo un possibile pericolo per se stesso e l’intera famiglia.ne La: scheda del personaggioè molto diverso dal fratello maggiore Michele, così responsabile e pieno di valori. Ha sempre cercato di ribellarsi ed è la classica testa calda che ama fare tutto ciò che gli passa per la testa. Ha una forte consapevolezza che nel mondo esterno esistono sempre persone che cercano di fregare il prossimo. Sarà uno dei fratelli che accuserà con maggior forza la disavventura di Rocco e svilupperà in seguito alla tragedia un forte ...