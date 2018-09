Anticipazioni Una Vita | puntate dal 17 al 22 settembre | Cayetana in crisi e Lolita…

ilnotiziangolo

: Anticipazioni, Una Vita: Arturo scopre che Elvira aspetta un bambino - berta95italy : Anticipazioni, Una Vita: Arturo scopre che Elvira aspetta un bambino - unavitaofficial : Dopo ELVIRA, sarà il suo momento! #UnaVita #Anticipazioni -

(Di domenica 16 settembre 2018) Ancora una settimana lunga per la soap spagnola Unache tornerà in onda domani e ci terrà compagnia fino a sabato compreso con nuove rivelazioni e sconvolgenti verità. Le vite dei personaggi continuano ad incastrarsi così come la voglia di vendetta di Simon e Teresa. I due sembrano ormai sull’orlo di un precipizio ma tutto potrebbe cambiare in questa settimana per via di una rivelazione importante. Ecco, nel dettaglio, ledi Unadelledal 17 al 22UNAAncora una volta ledi Unasapranno regalare al pubblico rivelazioni importanti per tutti ma non per Teresa, almeno non del tutto. La maestra è pronta a farsi giustizia da sola ma alla porta sua e di Mauro bussa nuovamente Ursula. La domestica chiede ai due di collaborare con lei per vendicarsi dima, allo stesso tempo, chiede tempo per agire. Proprio ...