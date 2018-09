Amedeo Ferri ne La vita promessa | chi è?

ilnotiziangolo

(Di domenica 16 settembre 2018)è uno dei personaggi principali che vedremo ne La, al via su Rai 1 dal 16 settembre 2018. Si tratta di un gentleman che ha origini italiane e che ha deciso di spostarsi in America, dove ha perso tragicamente il fratello. Chi è? Ne Lalo conosceremo grazie al volto di Thomas Trabacchi: ecco alcune anticipazioni sul suo conto.ne La: scheda del personaggio, o meglio Mr, come verrà conosciuto in America, ha scelto di lasciare l’Italia in seguito ad una grande tragedia familiare. Nel 1891 viene colpito da un tremendo lutto: il fratello viene ucciso nel corso del linciaggio di New Orleans e morirà come altri emigrati italiani.non riuscirà a superare facilmente il lutto e dovrà confrontarsi con una realtà molto dura per chi, come lui, proviene dal territorio italiano. Un ...