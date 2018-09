Ambulanza ferma in campo | i giocatori la spingono

Molise - Ambulanza impegnata e Tac ferma : morte cerebrale per un 47enne : Molise, ambulanza impegnata e Tac ferma: morte cerebrale per un 47enne Molise, ambulanza impegnata e Tac ferma: morte cerebrale per un 47enne Continua a leggere L'articolo Molise, ambulanza impegnata e Tac ferma: morte cerebrale per un 47enne proviene da NewsGo.

Molise - l’Ambulanza arriva in ritardo e la tac è ferma : muore 47enne : Molise, l’ambulanza arriva in ritardo e la tac è ferma: muore 47enne L'uomo, colpito da un malore in provincia di Campobasso, è stato poi portato in Puglia. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato l’invio dei Nas: "Fare chiarezza sull’organizzazione regionale". E attacca la precedente ...

Molise - Ambulanza impegnata e Tac ferma : morte celebrale per un 47enne. Il ministero invia una task force di esperti : Non c’è stato niente da fare per un 47enne di Larino (provincia di Campobasso): al suo arrivo all’ospedale di San Giovanni Rotondo a Foggia, i medici ne hanno accertato la morte celebrale. L’odissea dell’uomo è iniziata quando, avvertito un malore, l’ambulanza del 118 ha tardato a prestare soccorso perché impegnata in un altro intervento. Quando il mezzo è arrivato, i sanitari si sono diretti all’ospedale San ...

