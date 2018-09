Allarme nei cieli italiani | aereo non risponde | scatta lo scramble | decollo immediato per

Cozze contaminate - Allarme per Escherichia Coli/ Batterio oltre i limiti nei molluschi vivi refrigerati : Cozze contaminate, allarme per Escherichia Coli: Batterio oltre i limiti nei molluschi vivi refrigerati. A dirlo è il Rasff, sistema di allerta europeo per sicurezza alimentare(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Allarme polmonite - 17 nuovi casi : epidemia non indietreggia/ Ultime notizie "300 casi nei prossimi due giorni" : Torino, Allarme legionella: donna muore dopo lunga agonia. Ultime notizie, batterio contratto in vacanza? L'ufficio igiene sta indagando su questo decesso sospetto(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:52:00 GMT)

Di Maio accelera su stop ad apertura nei festivi e domeniche. Esercenti in Allarme : Il ddl della maggioranza prevede turnazioni ma abolisce la liberalizzazione dell'orario introdotta dal 'Salva Italia' di Monti - Il governo sta mettendo a punto anche la stretta sulle aperture di ...

Cina - Allarme Hiv : 3.849 casi nei primi sette mesi - più che raddoppiati i dati dal 2010 : allarme contagio in Cile per la diffusione del virus dell’Hiv. L’ultimo rapporto dell’Istituto di salute pubblica (Isp) parla infatti di 3.849 nuovi casi di infezione nei primi mesi sette mesi dell’anno. A fronte di questa situazione la Commissione parlamentare sulla salute, segnala il quotidiano “La Tercera”, ha convocato per oggi il ministro della salute (Minsal), Emilio Santelices, affinché esponga una ...

Glifosato nei pannolini per bambini : Allarme in Francia/ Le aziende si difendono : “Approccio sensazionalista” : Glifosato nei pannolini per bambini: allarme in Francia. Ma le aziende si difendono: “Approccio sensazionalista”. I test di 60 Millions de consommateurs fanno discutere(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:23:00 GMT)

Glifosato nei pannolini : in Francia i consumatori lanciano l’Allarme : La nota associazione di consumatori “60 Millions de consommateurs” francese ha testato diverse marche di pannolini, rilevando residui di Glifosato, tracce di altri pesticidi e di sostanze chimiche pericolose: l’allarme era già stato lanciato in precedenza dalla stessa associazione nel 2017. Nonostante i risultati positivi ottenuti in riferimento ad alcune marche, che hanno anche inserito in alcuni casi la dicitura ...

Glifosato nei cereali di marche famose : è Allarme/ Qual è la posizione dell'Italia sull'uso dell'erbicida : Glifosato nei cereali: allarme per numerose marche che arriva dall'EWG. L'erbicida cancerogeno è stato rintracciato in 31 campioni, ecco le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:59:00 GMT)

GLIFOSATO NEI CEREALI - Allarme PER MARCHE FAMOSE/ Psicosi tra i consumatori : li eviteranno al supermercato? : GLIFOSATO nei CEREALI: ALLARME per numerose MARCHE che arriva dall'EWG. L'erbicida cancerogeno è stato rintracciato in 31 campioni, ecco le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:14:00 GMT)

Glifosato nei cereali : Allarme per numerose marche/ Erbicida cancerogeno in 31 campioni : Glifosato nei cereali: allarme per numerose marche che arriva dall'EWG. L'Erbicida cancerogeno è stato rintracciato in 31 campioni, ecco le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:55:00 GMT)

“Caro delfino ti difendo io (con Raffaele Ranucci e Ben Goldsmith) dall’Allarme plastica nei mari” : Caro delfino ti scrivo, puoi tornare a guizzare nel regno dei mari, a spineggiare brioso, a lanciare i tuoi gioiosi richiami e a dormire tranquillo come ancora sul fondo. Hai sicuramente attraversato momenti più felici della tua mitologica storia. Con i tuoi salti e capriole al vento hai popolato sogni e fantasie, non solo dei bambini. Poi, flora e fauna marina in spaventoso calo, ti hanno affamato e sei diventato un elemento disturbante. Cosa ...

Legionella a Milano - terza vittima e 18 casi : il batterio si annida nell’acqua e nei condizionatori - scatta l’Allarme al Nord Italia : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della Legionella a Bresso. Un’altra donna, età 84 anni, ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, è morta nella notte. E sale a quota 3 il numero dei pazienti deceduti per il batterio che sta facendo registrare un picco di contagi nel comune alle porte di Milano. Nei giorni scorsi, infatti, erano morti prima un uomo e poi una donna, entrambi di 94 anni. C’e’ ...

Sanità - Allarme Fiaso : nei prossimi 5 anni mancheranno 11.800 medici : “Da qui al 2022, tra uscite dal lavoro dei ‘baby boomer’ in camice bianco e numero contingentato di nuovi specialisti, mancheranno all’appello 11.803 medici anche se si andasse verso un totale sblocco del turnover“. A lanciare l’allarme è la Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) che con il suo Laboratorio sulle politiche del personale traccia un quadro del fabbisogno in Asl e ospedali. ...