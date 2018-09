ilgossip

: Albano e Cristel Carrisi a Verissimo. Emozioni e lacrime. La giovane ha lasciato il mondo della musica a causa degl… - Ilgossipitalia : Albano e Cristel Carrisi a Verissimo. Emozioni e lacrime. La giovane ha lasciato il mondo della musica a causa degl… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Cristel e il crollo in tv La figlia di Al Bano imbarazza papà - giadinagrisu : RT @tempoweb: Cristel e il crollo in tv La figlia di Al Bano imbarazza papà -

(Di domenica 16 settembre 2018) La figlia die Romina,: le parole su Aurora Ramazzotti A due anni dall’ultima esperienza in Rai come conduttrice,è tornata in tv. La figlia die Romina è stata ospite della prima puntata di. Con lei pure il padre cantante, felice di essere diventato nonno. Negli ultimi due annisi è infatti sposata con il fidanzato storico Davor Luksic ed è diventata mamma del piccolo Kay, nato lo scorso maggio. Nello studio di Silvia Toffanin,ha voluto omaggiare la figlia con una toccante lettera che ha emozionato. Quest’ultima si è infatti commossa e a fatica ha trattenuto le. Oggi la 33enne è una mamma e moglie impegnata ma non dimentica l’amore per la musica, anche se ha scelto di abbandonare la sua carriera di cantante. Perchéha abbandonato la sua carriera di ...