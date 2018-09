Al via gli abbonamenti alla stagione teatrale di Luino Ecco tutte le informazioni

B come Sabato : al via il nuovo sabato pomeriggio di Rai 2. Ecco tutti gli ospiti : B come sabato Debutta su Rai 2 B come sabato, il nuovo programma che, tra calcio e intrattenimento, seguirà più da vicino durante la stagione le partite di Serie B, ma anche l’anticipo di Serie A delle 15.00 (oggi c’è Inter-Parma), alcuni incontri dei campionati minori e altre discipline sportive, da quelle più popolari a quelle più inesplorate. In diretta dalla sede Rai di Napoli, ogni sabato a partire dalle 13.30, conducono Andrea ...

Carrarese - via al campionato : gli azzurri in terra sarda contro l'Arzachena : Carrara - Un traguardo salvezza raggiunto con una giornata di anticipo e un sogno promozione sfumato troppo presto: questi gli epiloghi dei cammini di Arzachena e Carrarese nello scorso campionato di ...

TV - Rai1 : Linea Verde in viaggio in Puglia : Domenica 16 settembre inizia la nuova stagione di Linea Verde, alle 12.20 su Rai1. Daniela Ferolla dà il benvenuto a Federico Quaranta e Peppone: insieme saranno protagonisti di un bellissimo “viaggio” in Puglia. Siamo in Salento dove, come recita il detto popolare, lu sule, lu mare, lu ientu sono gli elementi che influenzano l’essenza di una terra ricca di storia, leggende, prodotti unici del territorio e…musica. Già, sarà proprio la ...

Gp Singapore : alle 14 il via - Hamilton in Pole - Vettel sbaglia ancora - è solo 3° - Sky - : Questa è la griglia di partenza del Gran premio di domenica 16 settembre , fonte del grafico: Il Corriere dello sport, . Vettel il più veloce nelle terze libere Sebastian Vettel è stato il più veloce ...

Karate - Premier League 2018 : Berlino si tinge d’azzurro - Clio Ferracuti e gli uomini del kata volano in finale! Silvia Semeraro può agguantare il terzo posto : L’Italia non si ferma più. Altre due finali sono state conquistate dagli azzurri durante la seconda giornata della tappa di Berlino della Premier League 2018 di Karate, appuntamento di fondamentale importanza in quanto assegna i primi punti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Le soddisfazioni sono arrivate dalla categoria “pesante” al femminile, con un’italiana pronta domani a giocarsi il gradino più alto del podio. Clio ...

Lega Pro - il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Ternana e Pro Vercelli : rinviate le gare di cinque squadre : La decisione è stata ufficializzata in un comunicato dopo l’accoglimento da parte del Tar del Lazio dei ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli che hanno riaperto la strada ai club che ambiscono al ripescaggio in serie B La Lega Pro ha disposto il rinvio delle partite del campionato di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Siena e Novara. La decisione è stata ufficializzata in un comunicato, dopo l’accoglimento da parte del Tar ...

Al via la Festa di Santa Lucia : tra gli ospiti Paolo Ruffini e Lorenzo Baglioni : Come ogni anno, la Festa di Santa Lucia sarà un mix di momenti di spiritualità, confronto, spettacoli, musica dal vivo, iniziative per i bambini e convivialità. Sul piano più prettamente di ...

Al Bano Carrisi/ Gaffe di Silvia Toffanin con la figlia Cristel : "Che papà è stato?" (Verissimo) : Al Bano e Cristel Carrisi si raccontano a Verissimo. Lui dice di non poter fare a meno della musica; lei, invece, ha lasciato vincere gli haters. (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Andrea Iannone - disgrazia durante il Gp di Misano : i ladri gli entrano in casa - cosa gli portano via : Dopo Ibiza il rientro per Andrea Iannone non è stato dei migliori. Infatti, dopo il disastroso GP di Misano, nei giorni scorsi, il pilota è stato pure vittima di un furto nella sua casa di Milano. È ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Gp Singapore 2018 : via alla lotta per la pole position! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Singapore 2018, la lotta per la pole position si annuncia fondamentale sul circuito cittadino di Marina Bay, riflettori sempre su Ferrari e Mercedes(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:46:00 GMT)

Lunedì via ai rimpatri in Tunisia con i voli charter. "Vogliamo che ne partano di più e con più gente a bordo" : Sono arrivati a Lampedusa con 7 barchini i 184 migranti provenienti dalla Tunisia. E comincerà probabilmente lunedì il loro rimpatrio. I migranti, secondo fonti del Viminale, verranno rimpatriati con i voli charter attualmente utilizzati nell'ambito dell'accordo in vigore con la Tunisia che prevede procedure semplificate per il rimpatrio dei cittadini sbarcati sulle coste siciliane, con un massimo di 80 rimpatri a settimana. I ...

via Petroni - spunta «la scommessa» degli studenti : 100 euro per due minuti alla sbarra : 15 settembre 2018 , modifica il 15 settembre 2018 - 12:40, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data ...

SpaceX : venduto il primo biglietto per il viaggio intorno alla Luna : SpaceX, la società del famoso imprenditore, Elon Musk, negli ultimi anni ha portato grandi novità per quanto riguarda i viaggi spaziali, come la possibilità di riutilizzare la maggior parte dei componenti dei razzi inviati nello spazio. In questo modo, SpaceX è riuscita a contenere di molto i costi per il lancio dei razzi nello spazio, inoltre quest’anno SpaceX ha lanciato una Tesla Roadster in direzione di Marte grazie al loro Falcon ...