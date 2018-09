Al di là della band

Crollo ponte Genova : i vigili del fuoco posizionano la bandiera della città sul pilone : I vigili del fuoco di Genova hanno posizionato sulla sommità del pilone del ponte Morandi la bandiera della città. Un’iniziativa simbolica, fatta in accordo con il Comune e la Regione, alla quale i pompieri hanno proceduto in occasione del posizionamento dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del viadotto. “La bandiera di Genova posizionata dai vigili del fuoco su ponte Morandi vale piu’ di mille parole. ...

Prime ammissioni della banda che scippava per procurarsi la droga : L'aggressione più grave è costata la vita ad una donna di 78 anni La vita della pensionata di 78 anni scippata e deceduta a causa delle lesioni riportate valeva una sniffata di cocaina: l'aggressione, ...

Iliad - Vodafone e TIM si aggiudicano i 4 lotti della banda 700 delle reti 5G : Sono Iliad, TIM e Vodafone le tre compagnie che si sono spartite i quattro blocchi di frequenze nella banda 700 delle nuove reti 5G. L'articolo Iliad, Vodafone e TIM si aggiudicano i 4 lotti della banda 700 delle reti 5G proviene da TuttoAndroid.

Premio 'Mauro Rostagno'. Online il bando della prima edizione - Teatro e Critica : ... tempo massimo di smontaggio e montaggio: 15 minuti, Il collettivo artistico del Teatro, presa visione di tutti i materiali ricevuti, selezionerà a suo insindacabile giudizio gli spettacoli da ...

Eolo apre la scuola per tecnici della banda larga. E cerca 41 persone : Fibra ottica (Pixabay) Formazione per tecnici e commerciali. Eolo, uno dei principali operatori italiani nel segmento della banda ultralarga fixed wireless, lancia il progetto della Eolo Factory, per formare professionisti in ambito commerciale e tecnico. Si parte dalla Lombardia, ma il programma guarda a tutto il territorio italiano. Partendo dal quartier generale di Busto Arsizio, il progetto Eolo Factory, realizzato in collaborazione con ...

Sul fondale della cavità mariana si prevede di installare la bandiera russa - : Sul fondale più profondo nel mondo alla fossa delle Marianne nell'oceano Pacifico intendono mettere il tricolore russo, ha detto in un'intervista a Sputnik il capo del gruppo del progetto della Fondazione di ricerca Victor ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Connacht-Zebre 32-13. Palazzani firma la meta della bandiera nel finale : Arriva la sconfitta in trasferta nella seconda giornata del Pro14 di Rugby per le Zebre, che vengono superate dagli irlandesi del Connacht per 32-13. Per la franchigia italiana, che ad inizio ripresa gioca anche il 13 contro 15, l’unica meta della serata porta la firma di Palazzani, mentre per gli irlandesi la vittoria porta in dote 5 punti, grazie alle cinque mete siglate. Nel primo tempo assolo iniziale dei padroni di casa, che partono a ...

Bruciò una bandiera della Lega : un antagonista è assolto per un cavillo : Alla fine se l'è cavata con un'assoluzione. Un antagonista di 38 anni originario di Torino è stato assolto dalla Cassazione pur avendo bruciato una bandiera della Lega Nord a causa di un cavillo ...

Venezuela : Maduro - un successo il nuovo sistema di vendita della benzina contro 'la piaga del contrabbando' : La strategia, che ha fatto il suo esordio martedì, comporterà un risparmio per il paese e una solida misura di recupero dell'economia dal momento che, ha sottolineato Maduro, il contrabbando della ...

La concessionaria delle auto di lusso - il ritorno - in Belgio - della banda : I truffatori forse sono tornati in azione, hanno soltanto cambiato nazione e in avanscoperta hanno mandato sempre lo stesso, quel Salvatore T., 27enne originario di Gela, del quale avevamo parlato a ...

Il bando della scuola di giornalismo di Urbino scade il 10 settembre : Non solo una retta inferiore a quella dei passati bienni ma anche un considerevole numero di borse di studio. L'Istituto per la formazione al giornalismo - per il biennio che inizierà in autunno e il ...

Il bando della scuola di giornalismo di Urbino scade il 10 settembre : Non solo una retta inferiore a quella dei passati bienni ma anche un considerevole numero di borse di studio. L’Istituto per la formazione al giornalismo – per il biennio che inizierà in autunno e il cui bando scade il 10 settembre – vuole dimostrarsi in prima linea per favorire l’accesso all’alta formazione per gli studenti, in un periodo storico in cui le difficoltà economiche si fanno ...

Bande di teppisti a Monte di Procida - sfregio alla statua della patrona : Hanno sfregiato la statua della patrona ma hanno compiuto anche una serie di altri danni per oltre 10mila euro nel corso dell'ultimo weekend. Vere e proprie Bande di teppisti in azione contro beni ...

U2 - Bono Vox perde la voce/ Video - concerto annullato a Berlino : fan in apprensione per il leader della band : La seconda data a Berlino per il gruppo di Bono Vox non è stata “perfetta” come invece si prevedeva. Ed infatti, gli U2 si sono trovati costretti ad interrompere per via di un calo di voce.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:28:00 GMT)