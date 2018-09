AFFIDO CONDIVISO E ddl Pillon | ecco i problemi non risolti dell' assegno di mantenimento

AFFIDO CONDIVISO - sette cose da fare per rendere il ddl Pillon davvero efficace : di Marilena Mazzolini e Anna Lubrano Lavadera Nel 1970 arriva la legge che introduce il divorzio in Italia, 1978 il referendum la ratifica, dopo molte battaglie civili, nel 2006 entra in vigore la legge sull’Affido condiviso. Sono maturi i tempi per una riforma, in che senso e da che punto di vista? Quando la legge arriva in Italia fotografa e interpreta un Paese molto diverso da quello di oggi, la maggioranza delle donne è dedicata alla ...

AFFIDO CONDIVISO - M5s dopo le polemiche su ddl Pillon : “Aspetti da approfondire ma andiamo avanti”. Appello donne Pd : “Sul ddl Pillon è in corso un confronto all’interno della maggioranza: ci sono alcuni aspetti che secondo noi meritano un approfondimento”. Due giorni dopo le polemiche sul contestato disegno di legge che riforma “Affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, i 5 stelle sono intervenuti con una nota in cui dichiarano di voler cambiare alcuni aspetti. Il testo, a prima firma del senatore ...

AFFIDO CONDIVISO - M5s dopo le polemiche su ddl Pillon : “Aspetti da approfondire ma andiamo avanti” : “Sul ddl Pillon è in corso un confronto all’interno della maggioranza: ci sono alcuni aspetti che secondo noi meritano un approfondimento”. Due giorni dopo le polemiche sul contestato disegno di legge che riforma “Affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, i 5 stelle sono intervenuti con una nota in cui dichiarano di voler cambiare alcuni aspetti. Il testo, a prima firma del senatore ...

AFFIDO CONDIVISO - nel ddl Pillon io vedo un provvedimento in nome del padre : Se questo è un governo “Frankenstein” (così suole definirlo, fra gli altri, Marco Travaglio), il disegno di legge firmato dal senatore Simone Pillon è in sintonia con le mostruosità, ricorda “Il ritratto di Dorian Gray”. Dietro il bell’aspetto della bigenitorialità il ddl Pillon cela un’anima oscura e vendicativa contro diritti di donne e bambini. Il ddl su Norme in materia di Affido condiviso, mantenimento ...

Il senatore Pillon sul ddl sull'AFFIDO CONDIVISO : "Non possiamo sacrificare un genitore sull'altare dell'habitat del figlio" : Il suo sogno? "Introdurre in Italia il 'convenant marriage' americano, una forma di matrimonio indissolubile". Per il momento, però, il senatore leghista Simone Pillon ha presentato un disegno di legge che prevede lo stop all'assegno di mantenimento dei figli, l'obbligo di mediazione nel caso in cui i genitori non si mettano d'accordo e una rivoluzione in materia di affido. Intervistato da La Stampa afferma di essere stato massacrato dai ...

AFFIDO CONDIVISO - il ddl Pillon è un pericolo. Per le tasche degli avvocati : Il disegno di legge a firma del senatore Simone Pillon Norme in materia di Affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità è finalmente giunto in Commissione al Senato e ha subito aperto il vaso di Pandora. In materia di diritto di famiglia s’intende, diritto che avrebbe dovuto già essere rivoluzionato con la legge 54/2006 il cui palese ed esplicito intento (nella ratio legis e nella semplice applicazione delle norme) era di ...

AFFIDO CONDIVISO - inizia l’iter : assegno di mantenimento cancellato : È iniziato ieri al Senato, con la relazione in commissione Affari sociali, l’iter sul disegno di legge presentato da Lega e M5s in materia di Affido condiviso dei figli minori per i genitori divorziati. In sostanza il ddl cancella l’assegno di mantenimento (mentre non tocca quello coniugale) e introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà ...