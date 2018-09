Aereo civile perde i contatti radio | due caccia dell’Aeronautica Militare decollano per

meteoweb.eu

(Di domenica 16 settembre 2018) Questa mattina una coppia di velivoli daF-2000 Eurofighter dell’Aeronautica, in servizio di allarme per la difesa dello spazionazionale, ha compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare un velivolo Antonov AN-26 della compagnia ucraina Vulkan Air in volo da Tangeri a Fiumicino che aveva perso il contattocon gli enti del traffico. I due aerei, in dotazione al 4° Stormo di Grosseto, sono decollati dalla propria base alle 8:20 circa su ordine del CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon, l’ente NATO responsabile per la sorveglianza dei cieli nell’area, e hanno condotto l’operazione sotto il controllo delle sale operative del sistema di sorveglianza e difesa aerea dell’Aeronautica. Dopo pochi minuti dal decollo, i due ...