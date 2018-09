A Udine più granata che bianconeri | ma senza Rincon non è vero Toro

Serie A - dall’Atalanta fino all’Udinese : tutti gli stipendi dei calciatori più pagati di ogni singola squadra [GALLERY] : Dai 600 mila euro di stipendio di Antonelli fino ai 31 milioni di Ronaldo, ecco gli ingaggi dei calciatori più pagati di ogni singola squadra di Serie A La Serie A è cominciata col botto, subito sorprese e colpi di scena con la costante della Juventus prima in classifica dopo tre giornate. L’arrivo di Cristiano Ronaldo non ha però solo aumentato il livello tecnico del nostro campionato, ma anche quello degli introiti dal momento che ...

La Fiorentina non si ferma più - Benassi sempre più goleador : delusione per l’Udinese [FOTO] : 1/9 Jennifer Lorenzini/LaPresse M. D ...

Calciomercato Udinese - ecco Teodorczyk : «Voglio fare più gol possibili» : UDINE - L' Udinese presenta ufficialmente alla stampa tre dei suoi nuovi rinforzi: Lukasz Teodorczyk , Nicholas Opoku e Marco D'Alessandro , con Daniele Pradè a fare da padrone di casa. Teodorczyk - "...

Udinese - effetto CR7 : prezzi più alti per la gara contro la Juventus : Arriva Ronaldo e i prezzi dei biglietti aumentano. Gli effetti dello sbarco di CR7 nel campionato italiano si fanno vedere anche a Udine.I friulani affronteranno infatti in casa il portoghese e i compagni della Juventus il prossimo 7 ottobre, ma i prezzi dei tagliandi non saranno del tutto abbordabili. Si va da un minimo di […] L'articolo Udinese, effetto CR7: prezzi più alti per la gara contro la Juventus è stato realizzato da Calcio e ...

Renzi brilla a Udine : Francesco - unica gioia di papà Matteo nell'anno più buio : Nel calcio d'agosto, sempre a caccia di notizie, anche se il mercato, quest'anno ha fatto i fuochi d'artificio, ci sta: La Gazzetta dello Sport dedica mezza pagina al debutto di Renzi nell'Udinese . Non è che Matteo , nella lunga pausa di riflessione che pervade lui e il suo partito, si sia dato al calcio. Si tratta del figlio Francesco,...

L’Udinese non si ferma più : altro successo in amichevole - super Lasagna : Sale il tasso tecnico degli avversari, l’FK UFA è qualificato alla prossima Europa League grazie al 6° posto nell’ultimo campionato russo, così come sta salendo il carico di lavoro della preparazione dell’Udinese. Forse per questo il primo tempo della sfida con i russi vede i nostri ragazzi subire subito il gol avversario, al secondo minuto di gioco una incomprensione in difesa permette all’FK Ufa di passare in vantaggio sfruttando ...

Udinese - Lasagna sempre più decisivo : doppietta in amichevole [FOTO] : 1/17 Foto LaPresse ...

Udinese - Lasagna sempre più decisivo : doppietta in amichevole : Un test valido per avere le prime indicazioni contro una squadra, l’ND Gorica, che inizierà il proprio campionato tra pochi giorni e che quindi è molto più avanti nella preparazione rispetto ai nostri bianconeri. Si chiude 2-0 con una doppietta del “solito” Kevin Lasagna, perfetto terminale offensivo delle manovre dei ragazzi di Mister Velazquez. Questa nuova Udinese non butta mai via il pallone e sembra voler gestire il gioco fin dalla ...