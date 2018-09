A Singapore trionfa Hamilton

F1 Singapore : trionfa Hamilton - Vettel scivola a - 40 : Gara noiosa e senza storia, Lewis vince davanti a Verstappen e Seb allungando in classifica

Formula 1 : Hamilton trionfa a Singapore : 16.07 Lewis Hamilton (Mercedes) domina il Gp di Singapore.L'iridato,che salvo il pit stop è sempre stato davanti,precede la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Vettel.Quarto Bottas e quinto Raikkonen Partenza con brividi e subito safety car per un contatto tra le Force India di Ocon (ritirato) e Perez. Hamilton, partito in pole, prende il largo. Gara monotona, senza sorpassi in testa. Il britannico mantiene il comando e va a centrare il ...