A Napoli prof e liceali vanno al mare | Le aule non bastano per tutti

(Di domenica 16 settembre 2018) Da un lato ci sono i ragazzi che non vorrebbero andare in spiaggia durante l'orario scolastico, preferirebbero fare lezione in classe. Dall'altra c'è la presidente che insiste perché svolgano invece tutte le attività programmate extrascolastiche altrimenti non saprebbe dove metterli, perché la scuola non ha abbastanza. Questo bizzarra inversione dei ruoli avviene a, nel liceo classico Jacopo Sannazaro. Il liceo del Vomero è uno dei più prestigiosi die uno dei più antichi (è stato fondato nel 1919). Ma è anche un luogo storico: lì cominciarono le Quattro Giornate.L'anno scolastico si è appena aperto e lunedì approderanno gli ispettori dell'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione. Il disagio di famiglie e studenti è per la penuria di(quest'anno 48 per 53 ...