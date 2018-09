64 morti e 45 dispersi nelle Filippine

Indonesia - affonda traghetto con 150 a bordo : 13 morti - 8 dispersi : Un traghetto sul quale viaggiavano circa 150 passeggeri ha preso fuoco ed è affonda to in Indonesia al largo della costa della provincia di Sulawesi e il bilancio è di almeno 13 morti e otto dispersi . Lo riferisce ad AFP un portavoce del ministero dei Trasporti, Wisnu Wardana, precisando che fra i morti ci sono due bambini. Spiega che le onde alte hanno inizialmente ostacolato le operazioni di soccorso, ma 126 persone sono state salvate e la ...

Terremoti : Giappone; bilancio sale a 16 morti - 26 i dispersi : Tokyo - Il bilancio dei morti continua ad aumentare in Hokkaido , mentre vanno avanti le operazioni di soccorso dopo il terremoto di magnitudo 6.7 che ha scosso nella notte di mercoledì l'isola nel ...

Giappone - violento terremoto a Hokkaido : il bilancio sale a 16 morti - 26 i dispersi : Si aggrava il numero delle vittime a Hokkaido , provocate dal terremoto magnitudo 6.7 che ha colpito nella notte di mercoledì l’isola nel nord del Giappone : i morti sono 16, secondo i dati ufficiali del governo, mentre i dispersi sono 26. Numerose le repliche durante la notte, fino a 93 rilevate dall’Agenzia meteorologica nazionale, che tra l’altro non esclude un sisma fino a magnitudo 7 nella prossima ...

Alluvioni in Corea del Nord : 76 morti e 75 dispersi - crollate case e cliniche : Gravi Alluvioni hanno colpito la Corea del Nord : lo ha riferito la Croce Rossa, secondo cui vi sarebbero almeno 76 vittime e 75 dispersi , tra cui molti bambini. Migliaia di persone sono rimaste senza casa dopo le intense precipitazioni, che hanno provocato Alluvioni e frane, provocando il crollo di oltre 800 edifici comprese case , cliniche e scuole. Le province più colpite sono quelle di Hwanghae Meridionale e Settentrionale. “Migliaia di ...

Giappone - scossa di magnitudo 7 colpisce Hokkaido : nove morti - almeno 31 dispersi : A neanche 24 ore dagli undici morti provocati dal tifone Jebi – il più forte degli ultimi venticinque anni, che ieri ha devastato le città di Kyoto e Osaka, nell’Ovest del Paese – il Giappone si trova a fare i conti con una nuova catastrofe. Questa volta è un terremoto, di magnitudo compresa tra i 6.6 e i 7 gradi della scala Richter, che alle 3.08 ora locale (le 20.08 di ieri in Italia) ha colpito l’isola di Hokkaido ...

Frana nel sud-ovest dell’Etiopia : 10 morti e 2 dispersi : Forti piogge si sono registrate nelle ultime settimane nell’Etiopia sud-occidentale: almeno 10 persone sono morte e altre 2 risultano disperse a causa di una Frana , secondo quanto riferito all’emittente “Fana” dal capo della polizia del distretto di Isara. I corpi di 10 vittime sono stati recuperati mentre sono al momento in corso le ricerche delle 2 persone che risultano disperse. Segnalati altri 4 feriti. L'articolo ...

CALCUTTA - PONTE CROLLATO COME IL MORANDI DI GENOVA/ Ultime notizie - "non ci sono morti" : paura dispersi : India, crolla PONTE a CALCUTTA: diversi morti e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:39:00 GMT)