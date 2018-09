Yates si prende la Vuelta | a Madrid da leader

Simon Yates el Rey de la Vuelta 2018! Disastro Valverde : Mas si prende tappa e secondo posto : Simon Yates vince la Vuelta di Spagna 2018: il britannico blinda la maglia rossa con il terzo posto sul Coll de la Gallina. Mas vincitore di tappa e secondo in classifica davanti a Miguel Angel Lopez, Valverde crolla e finisce fuori dal podio Il verdetto più atteso, come sempre nel sabato che dà inizio al weekend della terza settimana della Vuelta di Spagna 2018, l’ultima, quella decisiva. Solo 97 km, un percorso abbastanza corto ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : Pinot sorprende i favoriti. Yates conserva la maglia rossa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.