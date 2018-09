Will e Grace 10×01 | … e adesso arriva Ross VIDEO

«Will e Grace» : chi si sposa nei nuovi episodi? : Il lancio del bouquet. Il momento clou per gli invitati single, quello in cui sperano di stringere un anello al dito una volta accaparratosi il mezzo, chi se n’è importa degli altri. Succede anche nel promo della decima stagione di Will e Grace, con Jack, Karen e i due protagonisti tutti alle prese con il placcaggio, con quell’unico barlume di felicità che potrebbe essere finalmente loro. Non ci vuole poi molto a capire che qualcuno ...

Nel promo di Will & Grace 10 i protagonisti tra torte e matrimoni : chi si sposerà? (video) : Campane a festa per un matrimonio nel promo di Will & Grace 10? Nel video rilasciato da NBC, i nostri protagonisti si trovano a un ricevimento nuziale e, nel momento in cui la sposa lancia il bouquet, i quattro e le damigelle corrono in massa per accaparrarsi il mazzo di fiori. Potrebbe trattarsi di un semplice promo se non fosse per la tagline finale: “Being single is so last season”, che tradotto più o meno significa "Essere single fa ...

Will & Grace - tutti i dettagli sulla nuova stagione in arrivo : Anche se molti attendevano con ansia il suo ritorno, in pochi si aspettavano che Will & Grace, riapparso in tv a distanza di 11 anni rispetto alla sua ultima stagione nel 2006, potesse avere un tale successo. Con una media di quasi 9 milioni di spettatori negli Stati Uniti durante la prima stagione revival (la nona in totale), la sitcom su Will, Grace, Karen e Jack ha dimostrato di essere ancora in forma smagliante, accaparrandosi anche 5 ...

Matt Bomer in Will & Grace 10 - da American Horror Story a nuovo interesse di Will? : Si aggiunge un altro grande nome nella decima stagione della sit-com: arriva Matt Bomer in Will & Grace 10. Secondo TV Line, la star di American Horror Story vestirà i panni di un anchorman della televisione, descritto come un uomo persuasivo e sicuro di sé che inizia a frequentare Will Truman. Matt Bomer è noto per aver interpretato il genio della truffa Neal Caffrey in tutte le sei stagioni di White Collar. Successivamente è entrato nel ...

David Schwimmer di Friends in Will And Grace 10 - arriva Ross Geller nel cast del revival : Per molto tempo David Schwimmer di Friends ha cercato di togliersi addosso l'etichetta di 'Ross Geller'. Forse l'occasione potrebbe arrivare con Will And Grace. L'attore è stato infatti scelto per interpretare un ruolo ricorrente nella decima stagione della comedy, nonché la seconda del revival targato NBC. Stando alle prime indiscrezioni di Deadline, David Schwimmer vestirà i panni di un interesse amoroso di Grace. Non sono stati forniti ...

