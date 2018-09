West Nile a Cisterna di Latina | Regione Lazio | “Attivati i controlli”

Virus West Nile - Febbre del Nilo/ Ultime notizie : casi su cavalli a Latina - controlli su donazioni sangue : Virus West Nile, Febbre del Nilo: casi su cavalli a Latina, controlli su donazioni sangue. Le Ultime notizie: un anziano a Chiari, nel Torinese, è stato ricoverato ma sta bene(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:38:00 GMT)

West Nile : a Oristano intervento straordinario di disinfestazione : L’amministrazione provinciale di Oristano fara’ scattare un nuovo intervento straordinario di disinfestazione che interessera’ le zone piu’ a rischio del territorio provinciale, in relazione al propagarsi del virus della Febbre del Nilo. L’amministratore straordinario Massimo Torrente ha previsto uno stanziamento di oltre duecentomila euro. Verranno utilizzati per impiegare una ditta esterna che dovra’ ...

West Nile - caso nel Torinese : anziano in ospedale : Un anziano residente a Chieri, nel Torinese, e’ stato ricoverato nel reparto di microbiologia e virologia dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino per West Nile, la febbre del Nilo che si trasmette con la puntura di zanzare del tipo culex. La notizia, resa noto dal quotidiano locale Corriere di Chieri, e’ stata confermata da fonti sanitarie. L’uomo ora sta bene. L’ospedale Amedeo di Savoia, specializzato nella cura ...

Sei casi di West Nile in Provincia. Saitta : "non c'è emergenza" : PROVINCIA - ' Non c'è alcuna emergenza sanitaria e la situazione è sotto controllo da parte della Regione e di tutte le strutture che hanno il compito di vigilare. Creare inutili allarmismi non serve ...

Sanità : assessore veneto - su virus West Nile troppe fake news (2) : (AdnKronos) - Oltre che con i metodi tradizionali, le informazioni della Regione sono scaricabili anche dai link della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica; https://www.izsvenezie.it/West-Nile-virus-veneto-facciamo-c

Sanità : assessore veneto - su virus West Nile troppe fake news : Venezia, 14 set. (AdnKronos) - Dieci domande con dieci risposte elaborate dai tecnici nella forma più semplice possibile e due link per informarsi e sapere tutta la verità sul virus West Nile. Mentre procede l’attuazione del Piano Straordinario di disinfestazione finanziato con 500 mila euro dalla R

Modena. Morto di West Nile camionista di 63 anni E' la terza vittima : Marco Gibellini, residente a Montale, non ce l'ha fatta dopo un mese di terapia intensiva. terza vittima in poche settimane

Virus West Nile - due nuove vittime a Modena e Imola : Altre due persone, ricoverate da oltre un mese, sono morte in seguito a complicazioni dopo aver contratto la Febbre del Nilo.Continua a leggere

West Nile - un altro morto a Modena : un paziente 60enne ricoverato dal 12 agosto : E’ morto questa mattina un paziente ricoverato dall’inizio di agosto per West Nile nella terapia intensiva dell’ospedale Civile di Baggiovara a Modena. E’ deceduto per le complicanze neurologiche legate al virus. Si tratta – spiegano – di un uomo di 62 anni, con pregresse patologie, residente nella provincia di Modena. Era stato ricoverato in Medicina per sintomi neurologici e insufficienza respiratoria ...

West Nile - Imola : morto il 77enne ricoverato dal 5 agosto : Un uomo di 77 anni residente a Castel San Pietro Terme (Bologna) è morto questa mattina all’ospedale S. Maria della Scaletta di Imola per complicanze da West Nile. Lo rende noto l’Ausl di Imola precisando che il paziente era ricoverato per il virus della Febbre del Nilo dal 5 agosto scorso. Le condizioni del 77enne si erano aggravate nel corso del ricovero e, negli ultimi giorni, si è reso necessario il trasferimento in area critica ...

Virus West Nile - aumentano i contagi : 25enne ricoverata a Treviso : Continuano ad aumentare i casi di diffusione del Virus West Nile. Il numero delle vittime è salito a 14 in Emilia Romagna, la regione italiana con il maggior numero di morti. Tra le regioni più colpite il Veneto, dove sono morte otte persone. Una giovane di 25 anni si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Treviso. Lo ha comunicato la Direzione Sanitaria dell'Ulss 2. La giovane, immunodepressa a causa di una grave ...

Sanità - Verona : al via la disinfestazione straordinaria contro il West Nile : Avviato oggi, con i primi interventi larvicidi effettuati questa mattina nei tombini e caditoie di via Galiano e Porta Palio, il piano straordinario di disinfestazione dalle zanzare, disposto dalla Regione Veneto per arrestare il diffondersi del virus West Nile. Presente durante le operazioni d’intervento la consigliera comunale Laura Bocchi. Il fitto programma di bonifica, che sarà completato in una decina di giorni, riguarderà tutto il ...

Sanità : Verona - al via disinfestazione straordinaria contro West Nile : Verona, 12 set. (AdnKronos) - Avviato oggi, con i primi interventi larvicidi effettuati questa mattina nei tombini e caditoie di via Galiano e Porta Palio, il piano straordinario di disinfestazione dalle zanzare, disposto dalla Regione Veneto per arrestare il diffondersi del virus West Nile. Present