Vuelta 2018 – Tra febbre e stanchezza | è crisi nera per Aru e Nibali | la delusione dei

Vuelta a España 2018 - ventesima tappa : Andorra. Escaldes-Engordany-Coll de la Gallina. Ultimo assalto alla maglia rossa! Oggi le salite decisive : È il momento della verità: Simon Yates contro tutti. Si disputa Oggi la ventesima tappa della Vuelta a España 2018, la più attesa, annunciata come più spettacolare, almeno sulla carta. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: sono soli 97 chilometri, ma davvero intensissimi. Si assegna ovviamente la maglia Rossa. Percorso Gli organizzatori si sono divertiti ad inserire salite a ripetizione: sei GPM da ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (sabato 15 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (sabato 15 settembre) si svolgerà la ventesima tappa della Vuelta a España 2018, 97 km da Andorra. Escaldes-Engordany al Coll de la Gallina. Assisteremo all’ultimo duello tra i big per la conquista della maglia rossa, in uno spettacolare e attesissimo tappone di montagna. Una frazione breve ma durissima, con salite e discese senza soluzione di continuità. I corridori in meno di 100 km dovranno superare quasi 4000 metri di dislivello ...

Vuelta 2018 – Pinot euforico dopo il successo : “è un sogno! Yates? Abbiamo collaborato perchè…” : Thibaut Pinot euforico dopo la vittoria della 19ª tappa della Vuelta 2018: per il ciclista francese commenta con grande entusiasmo la seconda vittoria nella grande corsa iberica Thibaut Pinot si aggiudica la penultima tappa della Vuelta di Spagna 2018, la seconda dell’edizione attuale della grande corsa iberica. Grande euforia per il capitano della Groupama-FDJ, già vincitore nella tappa domenicale sull’arrivo di Lagos de ...

Vuelta 2018 – Simon Yates ad un passo dalla gloria - ma resta concentrato : “domani può ancora cambiare tutto” : Simon Yates ipoteca la Vuelta 2018 ad una tappa dal termine, ma il ciclista della Mitchelton-Scott resta concentrato: nella tappa conclusiva può cambiare tutto Simon Yates mette una seria ipoteca sulla Vuelta di Spagna 2018. Il capitano della Mitchelton-Scott è stato autore di un’ottima prova nella penultima tappa della grande corsa iberica, corsa quest’oggi, nella quale ha attaccato a 10 km dall’arrivo, recuperando ...

Vuelta a España 2018 - Thibaut Pinot : “Non pensavo di vincere di nuovo” : Una super doppietta, nelle due tappe fino ad ora più dure molto probabilmente affrontate alla Vuelta a España 2018. Dopo Lagos de Covadonga Thibaut Pinot, francese della FDJ, va a prendersi anche l’arrivo di Andorra, sul Coll de la Rabassa, grazie ad una super azione con la quale ha battuto proprio negli ultimi metri la Maglia Rossa Simon Yates. “È una montagna che si percorre molto rapidamente. Sapevo perfettamente che sarebbe stato ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali non è in forma. Mondiale ormai vicino - difficile presentarsi al 100% : Difficoltà, davvero tante difficoltà. Era arrivata la fiducia, vista una seconda settimana in netta crescita, ma ora, almeno attenendoci a ciò che vediamo sulla strada, sembra davvero difficile vedere un Vincenzo Nibali in forma al Mondiale di Innsbruck. Lo Squalo è alla Vuelta a España 2018 per preparare al meglio l’appuntamento iridato, dopo la bruttissima caduta all’Alpe d’Huez nello scorso Tour de France: l’obiettivo ...

Vuelta a España 2018 : Simon Yates ipoteca la classifica generale. Domani al britannico basterà amministrare : Un dominio assoluto e davvero incontrastato. Questa volta difficilmente può riaccadere ciò che è successo qualche mese fa al Giro d’Italia, quando Simon Yates aveva dato spettacolo nelle prime due settimane, salvo poi crollare proprio nell’ultimo week-end. Alla Vuelta a España 2018 il corridore britannico si è gestito al meglio venendo fuori proprio sul finale e, ora che ha la Maglia Rossa praticamente in cassaforte, deve solo ...

Vuelta 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 19 : Ad Andorra trionfa Thibaut Pinot, seguito a pochi secondi da Simon Yates: il britannico guadagna 1'13'' su Alejandro Valverde e ipoteca il successo finale

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Valverde ipoteca la maglia verde - De Gendt miglior scalatore : Alejandro Valverde ha ormai ipotecato la maglia verde alla Vuelta di Spagna dove invece Thomas De Gendt è il migliore scalatore. Cambia di casacca invece per la maglia bianca che è sulle spalle di Simon Yates, leader anche della classifica generale. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 ALEJANDRO Valverde 88 MOVISTAR TEAM 125 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 99 PTS – – 3 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates ipoteca la maglia rossa - 1’38” su Alejandro Valverde! : Simon Yates ha ipotecato la conquista della maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2018. Il britannico ha attaccato a 10 chilometri dal traguardo della 19^ tappa con arriva in salita ad Andorra Naturlandia e ha guadagnato 1’07” su Alejandro Valverde. Ora l’alfiere della Mitchelton Scott può vantare 1’38” di vantaggio sullo spagnolo quando manca soltanto la durissima frazione di montagna in programma domani per conoscere ...