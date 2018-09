Vuelta 2018 | Simon Yates resta in Maglia Rossa | è trionfo Mas vince al Coll de la Gallina

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Valverde maglia verde - De Gendt miglior scalatore - a Yates la combinata : Alejandro Valverde ha vinto la classifica a punti, Thomas De Gendt è il migliore scalatore, Simon Yates ha trionfato nella combinata. Questo l’esito delle altre classifiche alla Vuelta di Spagna. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 ALEJANDRO Valverde 88 MOVISTAR TEAM 131 PTS – – 2 SIMON PHILIP Yates 71 MITCHELTON – SCOTT 104 PTS – – 3 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 103 ...

Vuelta a España 2018 : Enric Mas strepitoso! Successo di tappa e seconda piazza in classifica - Simon Yates in trionfo : Ci si aspettava tantissimo dalla ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: soli 97 chilometri, con sei GPM da affrontare. Le attese non sono state deluse, ma Simon Yates ha controllato al meglio la situazione gestendo il largo vantaggio a disposizione e portandosi a casa il Successo finale. Tanti cambi di fronte in chiave vittoria di tappa: a spuntarla è stato il ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates in trionfo - la maglia rossa è sua! Mas e Lopez sul podio : Simon Yates ha vinto la Vuelta a España 2018. Il britannico della Mitchelton Scott ha amministrato la situazione nell’ultimo tappone di montagna e ha così vestito la maglia rossa più bella, quella che conta davvero: domani la passerella di Madrid lo incoronerà definitivamente e gli consegnerà il suo primo Grande Giro. Sul podio salgono anche il giovane spagnolo Enric Mas e il colombiano Miguel Angel Lopez che nell’ultima frazione ...

Simon Yates el Rey de la Vuelta 2018! Disastro Valverde : Mas si prende tappa e secondo posto : Simon Yates vince la Vuelta di Spagna 2018: il britannico blinda la maglia rossa con il terzo posto sul Coll de la Gallina. Mas vincitore di tappa e secondo in classifica davanti a Miguel Angel Lopez, Valverde crolla e finisce fuori dal podio Il verdetto più atteso, come sempre nel sabato che dà inizio al weekend della terza settimana della Vuelta di Spagna 2018, l’ultima, quella decisiva. Solo 97 km, un percorso abbastanza corto ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : Nibali a lungo con i migliori - poi si stacca. Lopez ci prova : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della ventesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 14.40.

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (16 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : E’ giunto il gran finale della Vuelta a España 2018: domani, domenica 16 settembre, si svolgerà la ventunesima e ultima frazione della corsa a tappe iberica. Si parte da Alcoròn e si giunge alla passerella conclusiva di Madrid, per un totale di 100 km completamente pianeggianti. Dal 36° chilometro la carovana entra nella città madrilena, compiendo 12 giri attorno al circuito cittadino della capitale spagnola. Previsto un arrivo in volata, ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali in fuga sui Pirenei. Ci prova anche Fabio Aru! : Con tutto il cuore che ha. Vincenzo Nibali non demorde e ci vuole provare fino alla fine, fino all’ultimo barlume di energia. Lo Squalo è andato in fuga anche nella penultima tappa della Vuelta di Spagna, per la terza volta nella corsa iberica il siciliano è riuscito a entrare nella fuga della prima ora. La penultima frazione, 97 durissimi chilometri di alta montagna da Andorra al Coll de la Gallina (addirittura sei GPM in programma, un ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : ultimo tappone sui Pirenei! 6 GPM in 97 km - può succedere di tutto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: sono soli 97 chilometri, ma davvero intensissimi. Gli organizzatori si sono divertiti ad inserire salite a ripetizione: sei GPM da affrontare in brevissimo lasso di tempo. Non ci sarà davvero spazio per rifiatare. È l’ultima opportunità per provare a ribaltare la classifica ...

Vuelta a España 2018 - umore nero per Vincenzo Nibali : “Sono stanco” : Ieri è stata una giornata nera per Vincenzo Nibali alla Vuelta a España. Il 33enne siciliano infatti si è staccato subito sulle prime rampe della salita finale verso il Coll de la Rabassa, accusando poi un ritardo di ben 14’ sul traguardo di Andorra. Una prestazione che mostra quindi una condizione ancora lontana dal top e lascia parecchi dubbi in vista del Mondiale. Lo stesso Nibali infatti non ha voluto commentare la tappa, sintomo della sua ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “Odio essere staccato. Tengo duro per il Mondiale - che è un grande obiettivo” : “Odio, odio essere staccato. È una cosa che non sopporto. Mi dà fastidio. Lo Odio”. Questo lo sfogo di Fabio Aru al termine della 19ma tappa della Vuelta a España, in cui il sardo si è staccato a circa metà della salita finale, a 9 km dal traguardo di Andorra, arrivando con quasi 6’ di ritardo. La corsa spagnola continua ad essere sfortunata per Aru, che dopo la caduta di mercoledì, ha accusato anche un attacco febbrile che ha reso ancora più ...