Volley | Mondiali 2018 | Italia-Argentina 3-1 | le pagelle degli azzurri Zaytsev guerriero

Volley - Mondiali 2018 : Italia da impazzire! Cuore matto degli azzurri - l’Argentina si arrende 3-1. Zaytsev guerriero - vittoria cruciale : Non c’è il due senza il tre, l’Italia rispetta il detto e conquista la terza vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Argentina per 3-1 (22-25; 25-15; 25-23; 25-) dopo due ore di autentica battaglia che alla lunga ha premiato gli azzurri, più coriacei che mai e desiderosi di confermare la propria imbattibilità nel ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : gli aggiornamenti di tutte le partite : vittorie di Canada - Iran - Slovenia e USA - Brasile ko contro l’Olanda : CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (sabato 15 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Si incomincia alle ore ...

Volley - Mondiali 2018 : clamoroso a Ruse - il Brasile crolla contro l’Olanda! Gli orange tornano grandi - tonfo dei Campioni Olimpici : Ha del clamoroso quanto successo a Ruse (Bulgaria) nella tornata di incontri odierna della pool B dei Mondiali 2018 di Volley. Il Brasile, campione olimpico, è stato infatti sconfitto dall’Olanda 3-1 (21-25 25-20 25-20 25-21) in un match nel quale i verdeoro, dopo aver vinto abbastanza agevolmente il primo parziale, hanno dovuto arrendersi all’ardore degli olandesi che, soprattutto sotto il profilo delle motivazioni, hanno fatto ...

