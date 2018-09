Vodafone annuncia un’offerta solo dati per gli universitari insieme alle modifiche ai

Le rimodulazioni annunciate da Vodafone a luglio oggi diventano operative : oggi , 3 settembre 2018, è il giorno in cui le variazioni contrattuali annunciate da Vodafone a luglio diventano operative L'articolo Le rimodulazioni annunciate da Vodafone a luglio oggi diventano operative proviene da TuttoAndroid.

Vodafone annuncia la rateizzazione di Samsung Galaxy Note 9 assieme a quella per alcuni smartphone Xiaomi - Huawei e Wiko : Vodafone ha da poco confermato l’arrivo di diversi nuovi smartphone nel suo listino “Telefono Facile”. Molti di questi, collocati in svariate fasce di […] L'articolo Vodafone annuncia la rateizzazione di Samsung Galaxy Note 9 assieme a quella per alcuni smartphone Xiaomi, Huawei e Wiko proviene da TuttoAndroid.