VIDEO Volley | Mondiali 2018 | Italia-Argentina 3-1 | gli highlights della partita Sofferta

(Di domenica 16 settembre 2018) L'ha sconfitto l'per 3-1 aidimaschile infilando così il terzo successo consecutivo nella rassegna iridata. Di fronte ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale ha sofferto tantissimo prima di avere ragione dell'Albiceleste di Julio Velasco al termine di un quarto set tiratissimo dove Ivan Zaytsev ha annullato due set-point. Di seguito ilcon glidi. Foto: Valerio Origo