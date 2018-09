VIDEO Gianni Moscon vince la Coppa Agostoni | gli highlights della gara | attacco e volata

Tina Cipollari e Gianni Sperti imitano Gemma e Ida / VIDEO - la parodia dell'incontro a Temptation Island : Tina Cipollari e Gianni Sperti: i due opinionisti si sono divertiti a fare un'altra parodia di Gemma Galgani: quella dell'incontro con Ida Platano a Temptation Island(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:15:00 GMT)

Uomini e Donne - l’esilarante parodia di Tina e Gianni sull’incontro tra Ida e Gemma [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi ha esordito questa nuova stagione con il trono over. La protagonista principale è stata ovviamente Gemma Galgani, reduce dalle vacanze estive trascorse da single. La dama torinese ha dovuto sopportare l’assenza dell’ex compagno Giorgio Manetti, che quest’anno pare abbia lasciato definitivamente il programma. In compenso, per ...

Il figlio rapper di Gianni Morandi risponde agli insulti sotto al suo VIDEOclip (VIDEO) : Negli ultimi mesi in ambito Rap / trap / hip hop si è parlato tantissimo di un giovane e 'freschissimo' esponente della nuova scena, nonostante abbia all'attivo soltanto un unico videoclip ufficiale. 'Tredici Pietro', questo il nome dell'artista – all'anagrafe Pietro Morandi – è il figlio di Gianni Morandi, una vera e propria istituzione della musica italiana, circostanza questa che ha inevitabilmente attirato sul ragazzo molte più attenzioni di ...

JOAN BAEZ - CONCERTO A CARACALLA/ VIDEO - Gianni Morandi a sorpresa sul palco : "È una grande emozione per me" : JOAN BAEZ, CONCERTO a CARACALLA per il saluto ai fan italiani prima del ritiro dalle scene: a sorpresa, sul palco, arriva Gianni Morandi per un incontro dopo 50 anni.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:15:00 GMT)

Gianni Morandi ospite di Joan Baez a sorpresa : VIDEO in Roma nun fa’ la stupida stasera alle Terme di Caracalla : Gianni Morandi ospite di Joan Baez a Roma: durante il concerto che si è tenuto alle Terme di Caracalla, il cantautore italiano ha raggiunto sul palco Joan Baez e ha cantato e suonato con lei. Tra il pubblico, nessuno se lo aspettava. L'ospitata di Gianni Morandi non era stata comunicata in anticipo. L'artista ha voluto sorprendere tutti regalando un'esibizione sulle note di alcuni successi storici del suo repertorio e poi a cappella un ...

Anche Gianni Morandi nel VIDEO contro l’abbandono degli animali della Polizia di Stato : Compare Anche Gianni Morandi nel video contro l'abbandono degli animali della Polizia di Stato, realizzato per la sensibilizzazione al tema che si fa drammaticamente attuale nel periodo estivo. Nella clip condivisa dalla pagina ufficiale compaiono Anche gli attori Chiara Baschetti e Michele Rosiello, che con Morandi hanno partecipato alla fiction L'Isola di Pietro, che nel mese di settembre riparte con la nuova stagione dopo il successo del ...

Tredici Pietro/ VIDEO - Il figlio di Gianni Morandi supera un milione di views con “Pizza e fichi” : Tredici Pietro, Il figlio di Gianni Morandi supera un milione di views con “Pizza e fichi”: il primo singolo del trapper che non ama le corsie preferenziali.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:53:00 GMT)

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Il VIDEO ufficiale del nuovo singolo : c’è subito Gianni Morandi : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Online su tutte le piattaforme digitali. (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:38:00 GMT)