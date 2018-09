VIDEO | Al Bano e Cristel Carrisi | l' emozione di essere diventati rispettivamente nonno e

VIDEO | Jasmine e Al Bano Junior - primo red carpet con papà : I figli di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso emozionati alla loro prima uscita pubblica, ancora non hanno le idee chiare...

Al Bano Carrisi - critiche per l'Inno di Mameli al Gp di Monza / VIDEO : polemiche dopo l'esibizione incerta : Esibizione flop per Al Bano. Il suo inno di Mameli al Gran Premio di Monza è stato bocciato dalla rete. Ma la polemica non si è conclusa con la fine del brano. Ecco i tweet...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:32:00 GMT)

“Non ne sapevo nulla”. Al Bano nella bufera - lui si difende così ma un VIDEO lo ‘inchioda’. Cosa succede : Una cena romantica a Rimini? Di Al Bano e Romina si parla tantissimo, soprattutto in queste ultime ore. Il motivo è uno scoop del settimanale ‘Gente’ che ha colto in flagrante la coppia che ha segnato la discografia italiana. A tavola insieme, sulla riviera romagnola: dopo la cena, Al Bano e Romina Power si sono incamminati per raggiungere la camera d’albergo e riposare. Romina avanti con la sua cagnolina Daisy e Carrisi subito ...

Al Bano si arrampica durante il concerto - Romina Power si spaventa (VIDEO) : Al Bano Carrisi e Romina Power non smettono mai di emozionare il pubblico con le loro canzoni romantiche. In occasione dell’ultimo un concerto svolto a Rimini, però, Romina si è presa un grande spavento. Al Bano, infatti, durante l’esibizione si è arrampicato sui tralicci delle luci del palco cantando per diversi secondi appeso nel vuoto. La decisione del cantante di arrampicarsi sui tralicci delle luci del palco ha spaventato la sua ex ...

Al Bano Carrisi spaventa Romina Power/ VIDEO - il cantante si arrampica sul palco durante il concerto : "Scendi" : Al Bano Carrisi spaventa Romina Power durante il loro ultimo concerto. Il cantante si arrampica sul palco e spaventa l'ex moglie e il pubblico che urla "Scendi"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:25:00 GMT)

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian / A letto insieme - VIDEO : "Tu sei la mia Romina e io sono il tuo Al Bano" : Coccole, risate e momenti di relax per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, immortalati nello stesso letto nel bel mezzo del risveglio. Sta per nascere un nuovo amore?(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:08:00 GMT)

Bologna esplosione in autostrada : ecco il VIDEO della dinamica dell’incidente nel tratto urbano della A14 (VIDEO) : Le immagini rilasciate dalla Polizia dove si vede l’autocisterna collidere con un altro mezzo pesante in coda. Pochi minuti dopo, la palla di fuoco-- La Polizia di Stato ha diffuso su Twitter il VIDEO della dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, nel tratto urbano della A14. Nelle immagini si vede un’autocisterna piombare sui mezzi pesanti in coda in autostrada e tamponare violentemente il tir ...

Incendi Grecia - 87 morti e 100 dispersi/ VIDEO ultime notizie : disegno urbano Mati “trappola” per popolazione : Incendi in Grecia: 83 morti e 500 feriti. ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:40:00 GMT)

Al Bano e Romina truffati - i due si sfogano in un VIDEO : “In 50 anni di carriera mai successa una cosa così” : “Come va, come va?”. Mica tanto bene. Il concerto di Al Bano e Romina che si sarebbe dovuto tenere al Beat Village nella Darsena di Rimini il 26 luglio 2018 è saltato. Motivo? Una truffa. L’hanno spiegato i due artisti, visibilmente arrabbiati, durante una conferenza stampa tenuta nel glorioso Grand Hotel della cittadina romagnola: “In 50 anni di carriera non ci era mai successa una cosa del genere. Abbiamo provato in tutti i modi ad andare sul ...

Al Bano e Romina si sono baciati? Il VIDEO fa impazzire i fan : Non smette di appassionare i fan. È la storia tra Al Bano e Romina Power . Gli appassionati delle loro splendide voci ancora ci sperano, sognano insomma che la coppia più famosa della musica italiana ...

Bucano la ruota e poi rubano in auto : vittima posta il VIDEO su Facebook : Un video postato su Facebook da uno sfortunato automobilista è chiaro, chiarissimo e lascia poco spazio all'immaginazione. Il modus operandi è sempre lo stesso: Bucano la ruota per farti scendere dall'...

Al Bano e Romina Power - bacio sulle labbra : il VIDEO rubato manda i fan in delirio : Per i fan che sognano di rivedere Al Bano e Romina Power si sono riaccese le speranze. Dopo le voci su un presunto ritorno di fiamma e su un nuovo matrimonio, la coppia più amata della canzone...

Al Bano e Romina Power - bacio sulle labbra : il VIDEO rubato manda i fan in delirio : Per i fan che sognano di rivedere Al Bano e Romina Power si sono riaccese le speranze. Dopo le voci su un presunto ritorno di fiamma e su un nuovo matrimonio, la coppia più amata della canzone ...