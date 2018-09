ilgossip

: Verissimo: Daniele Bossari e Filippa Lagerback ospiti di Silvia Toffanin «Ecco il segreto del nostro amore»… - Ilgossipitalia : Verissimo: Daniele Bossari e Filippa Lagerback ospiti di Silvia Toffanin «Ecco il segreto del nostro amore»… - Paola50543461 : RT @tizianosmile1: 'Poi mia figlia è fidanzata. Ma sì può dire? Non lo so, non vorrei che poi mi sgridi.' DANIELE MA QUANTO SEI CUTE POSSO… - urotypup : RT @LadyFalenaIvana: Ma la coppia Ivana-Luca assomiglia tanto a quella di Filippa-Daniele F. era fidanzata per poi lasciarsi e mettersi co… -

(Di sabato 15 settembre 2018)per la prima volta raccontano il loro matrimonio. Negli studi di, intervistati da, ricostruiscono la loro storia che dura ormai da 18 anni, la nascita della loro figlia Stella, i periodi più bui della loro vita, fino alle nozze.chiede quale sia ilper far durare una relazione così tanto a, lei risponde: «Non c’è una ricetta, ognuno è diverso, ci vuole però amore, pazienza, dialogo, anche se nel nostro caso non c’è sempre stato e questo ci ha fatto entrare in crisi, ma devi sentire forte un legame e non devi voler mollare mai»,conferma: «Credo sia esattamente questo, io sono stato fortunato perché nel mio periodo buio io ero annebbiato, ma lei mi ha aspettato e la sua pazienza è stata la nostra salvezza». Poi vanno in onda le immagini delle loro nozze e tutto lo studio si ...