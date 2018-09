VD | una donna cade da 4 piano a Vevey e muore

Arrestato l'uomo che stuprò una donna a due passi dal ministero dell'Interno : Un romeno di 37 anni, Suli Damian Danut, è stato Arrestato la notte scorsa perché ritenuto responsabile dello stupro di una 50enne in via Agostino Depretis, nei pressi del Viminale, nella notte fra il 13 ed il 14 settembre. Il personale della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Operativo, del Commissariato Viminale e della Polizia Scientifica ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura ...

8 cose che un uomo ama in una donna (anche se non lo ammetterà mai) : Gli uomini e le donne sono molto diversi, su questo non ci sono dubbi. Sul fatto che spesso comprendersi sia difficile, nemmeno. Sarà per questo che spesso non ci accorgiamo che gli uomini amano alcune cose di noi, che invece non notiamo nemmeno. Di sicuro non lo ammetteranno mai, ma i vostri mariti, fidanzati e amanti, apprezzano particolarmente delle cose che fate. Abbiamo creato una lista completa per cercare di decifrare (in parte) la ...

Chiara Muti : 'La mia Manon - una donna passionale che la società non perdona' : In valigia, i gioielli che le fanno girare la testa e i corpetti che fanno girare la testa ai suoi corteggiatori. Insieme con tanta sabbia, quella del deserto in cui è sprofondata la sua vita. Manon ...

Ubriaco - travolge e uccide una donna incinta. Poi fa una diretta su Fb : "Guardate cosa è successo alla mia Bmw" : "Ho avuto un incidente, guardate cosa è successo alla mia Bmw". La frase è stata pronunciata in una diretta Facebook dal pugile professionista Marcos Forestal: pochi minuti prima, la sua auto aveva invaso la corsia opposta, travolgendo la vettura di una donna incinta, madre di tre bambini, morta tre giorni dopo in ospedale.Krystil Kincaid, 29 anni, si trovava sulla Warren Road alle 20 e 30 di domenica, parlava in vivavoce con il ...

US Open – Billie Jean King difende Serena Williams : “se una donna protesta è isterica - se lo fa un uomo è schietto” : La leggendaria Billie Jean King è intervenuta a favore di Serena Williams in merito a quanto accaduto nella finale degli US Open: anche la ex tennista parla apertamente di sessismo La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso ...

Selvaggia Lucarelli vs. Laura Pausini : 'L’insulto sessista rivolto da una donna a una donna è sempre un insulto sessista' : Ha fatto clamore sul web quanto accaduto a Milano, pochi giorni fa, con Laura Pausini protagonista. Nel corso del proprio concerto, infatti, la cantante ha urlato 'troia', rivolgendosi all'ex amica che aveva ispirato la canzone 'Frasi a Metà'.Utenti divisi, on line, tra chi ha stigmatizzato l'accaduto e chi ha parlato di pura goliardia, fino all'attacco social avvenuto nelle ultime ore, che ha visto Selvaggia Lucarelli puntare il dito ...

Donna di 82 anni muore per una pallonata a Roma : Una Donna di 82 anni è morta, colpita da una pallonata sulla schiena, a Largo Agosta, piazzale incastrato tra la Prenestina e via Tor de' Schiavi. La signora stava portando a spasso il cane. A nulla sono servite le operazioni di salvataggio, alle quali hanno partecipato anche la Guardia di Finanza e i Vigili. Dopo 40 minuti la signora è morta ed è stata portata all'obitorio della Sapienza. Come riporta Il Messaggeroera una ...

Harvey Weinstein - il video che lo inchioda/ Il produttore tocca una donna che lo ha accusato di stupro : Harvey Weinstein, il video che lo inchioda. Ultime notizie, il produttore di Hollywood tocca una donna, l'attrice Melissa Thompson, che lo ha accusato di stupro(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 23:54:00 GMT)

Torino : muore una donna di 61 anni - si sospetta polmonite da legionella : Si è registrato questa mattina a Torino il decesso di una donna di 61 anni, ricoverata da alcuni giorni per quella che sembrava inizialmente una polmonite, ma si è poi rivelato essere un caso di legionella. La signora, che già soffriva di gravi problemi di salute, al rientro dalle ferie era stata ricoverata nella Clinica Fornaca del capoluogo piemontese e lì le sue condizioni sono degenerate fino ad arrivare alla morte. Nuovi casi anche in ...